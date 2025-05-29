Yunanistan iltica hakkı olmayan göçmenlerin ülkelerine dönüşünü hızlandıracak bir tasarı hazırlıyor

"Yasa dışı göçten bahsediyoruz, iltica hakkı olanlardan ya da yasal göçmenlerden değil. Sınırlarımız dışına da mesaj vermek gerekirse, ülkeye birisi yasa dışı girerse iki ihtimal var; cezaevi veya geri dönüş. Dolayısıyla bir kişinin cezasının infazının ertelenmesinin tek yolu gönüllü olarak geri dönmesi olacaktır. Yani ceza çerçevesi genişletilecek ki (para cezasına) dönüştürülmesin ve ertelenmesin."