Yunanistan iltica hakkı olmayan göçmenlerin ülkelerine dönüşünü hızlandıracak bir tasarı hazırlıyor

Yunanistan, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi. Yasal olarak ikamet hakkı olmayan veya süresi dolanların geri dönüşlerinin hızlandırılacağı ifade edildi.
Yunanistan, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerden iltica hakkı olmayanların geri dönüşünü hızlandıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.
Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Selanik'te düzenlenen basın toplantısında, Göç ve İltica Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Marinakis, Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis'in, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu yasa tasarısına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.
Tasarıyla, ülkeye giren üçüncü ülke vatandaşlarından Yunanistan'da yasal olarak ikamet hakkı olmayanların veya süresi dolanların geri dönüşlerini hızlandırmanın hedeflendiğini dile getiren Marinakis, şöyle dedi: