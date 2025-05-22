Yunanistan'da 'ağır bir yenilgi aldık' itirafı: Viyana düştü Türkiye Avrupa'da

Türkiye, son yıllarda izlediği çok yönlü dış politika ve hızla gelişen savunma sanayisiyle bölgesel ve küresel düzeyde etkisini artırıyor.





Başkan Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomasi, Türkiye'yi dünyadaki kriz alanlarında arabulucu konumuna taşırken, savunma alanındaki yerli ve milli hamleler, ülkeyi küresel bir teknoloji üreticisine dönüştürdü.





Ankara'nın Mısır, Suudi Arabistan ve İtalya gibi ülkelerle kurduğu stratejik ilişkiler, Avrupa savunma sistemiyle entegrasyon süreci ve Terörsüz Türkiye sürecinde sağlanan başarılar, Türkiye'nin bölgesel güçten küresel oyuncuya dönüşümünün işaretleri olarak değerlendiriliyor.





Yunanistan'ın yenilgisi





Türkiye'nin bu atılımları komşuda panikle karşılandı.





Son olarak birçok Yunan haber sitesi Türkiye'nin Avrupa savunma sistemiyle entegrasyonunu Yunanistan'ın yenilgisi olarak nitelendirdi





Savvas Kalenderidis, Yunan basınına yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin ürettiği silahların ülkelerini tehdit ettiğini söylemek yerine AB'yi güçlendirmek için Türkiye'yi finanse etmek durumunda kalacaklarını söyledi.





Kalenderidis, Yunanistan Türkiye ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalaması durumunda, "Ankara'dan tehdit var" iddialarını öne sürme hakkından mahrum kalacaklarını söyledi.





Bu durumda diğer ülkelerden destek istemeyeceklerini ifade etti.





Atina'ya tüm kapılar kapandı





AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, hazırladıkları Avrupa'nın yeniden silahlanması planı ile 800 milyar avroluk savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini söyledi.





Yunan basını AB'nin destekleyeceği ordulardan birinin de Türkiye olduğunu yazdı.





Türkiye'yi dışlamak için kapı kapı dolaşan Atina'nın Brüksel'de kapalı kapılar ardında kaldığı belirtildi.









"Türkiye Avrupa'nın vazgeçilmezi haline geldi"





NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye'nin AB için vazgeçilmez bir ortak haline geldiği ifade edildi.





Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın "Bu projeye yalnızca AB değerlerini benimseyen ülkeler katılmalı" sözlerine yer verilirken, Atina'nın Brüksel'de kapalı kapılarla karşılaştığını yazdı.





Yunan basını "Yunanistan büyükelçiliklerine Türkiye'ye yönelik çekincelerini dile getirmeleri talimatı verildi. Ancak bu itirazlar Brüksel'de karşılık bulmadı" ifadelerini kullandı.





"Viyana düştü... Türkiye Avrupa'da"





AB ülkelerinin 150 milyar avroluk krediyi içeren yeni savunma paketi üzerinde anlaşmasına dikkat çekilirken Türkiye'nin pastadan pay almasının muhtemel olduğu belirtildi.





"Aşağılayıcı yenilgi"





Eski Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis Türkiye'nin Avrupa savunmasına entegrasyonunu Helenizm için büyük bir yenilgi olduğunu ifade etti.





Valinakis,"Ben bile böylesine aşağılayıcı bir yenilgiyi, üstelik savaşmadan, hayal bile edemezdim" dedi.











