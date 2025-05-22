MSB'den Atina'ya 'akıllıca değil' uyarısı: Türkiye’nin gücünü anlamayanlara anlatmayı sürdüreceğiz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk konuşmasında kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi anarak başladı.





Toplantıdan öne çıkanlar şöyle;





- 161 yıl önce (21 Mayıs 1864) ana yurtlarından sürgün edilen Çerkez kardeşlerimiz ile,





- Sürgün edilmelerinin 81’inci yıl dönümünde (18-20 Mayıs 1944) Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.





Terörle mücadele harekâtı





Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta terör olmak üzere ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.





Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde,





- Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist teslim olmuş,





- Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir.





Üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda ise hafta boyunca; 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.179 olmuştur.





Son bir haftada engellenen 1.443 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33.627’ye ulaşmıştır.





Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 13 kilogram (12.984 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.





Yunanistan’ın Türkiye’yi AB savunma projelerinin dışında bırakma çabaları





Bakanlık kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye’yi AB Savunma Projelerinin dışında bırakma çabalarıyla ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:





“Türkiye’nin bölgesinde sahip olduğu kritik rolü ve Avrupa’nın güvenliği için önemini yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur.





"Akıllıca bir adım değil"





İkili anlaşmazlıkları çok taraflı platformlara taşımak ve ülkemizi dışlamaya yönelik bir tutum sergilemek iyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değildir.





NATO ve AGİT üyesi, AB’nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye’nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz.





Diğer yandan AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir.





Türkiye ve AB savunma ve güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göçün önlenmesi gibi birçok konuda uzun dönemli stratejik çıkarları paylaşmaktadır. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”





Suriye





İstikrarın tesisi ve sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü Suriye’deki harekât bölgelerinde mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz aralıksız sürdürülmektedir.





Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye’de kalıcı güvenliğin sağlanması ve Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yakın iş birliğimiz kararlılıkla devam etmektedir.





Bu kapsamda; Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz başkanlığındaki askerî heyetimiz, 20 Mayıs’ta Suriye’ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilen heyetimiz, askerî iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.





Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar / NATO / İkili ilişkiler





7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırlarımızı korumayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel barış ve istikrar için uluslararası misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine de başarıyla devam etmektedir.





NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığınca düzenlenen NATO Çoklu Ortam Harekâtı Konferansı; “Muharebenin Geleceğini Keşfetmek, Harekât Alanını Şekillendirmede Çoklu Ortam Harekâtlarının Rolü” temasıyla Genelkurmay Başkanlığımızın koordinesinde 21-22 Mayıs’ta Ankara’da icra edilmektedir.





18’inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Sayın Genelkurmay Başkanımızın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.





Balkan ülkeleri arasında dönüşümlü olarak icra edilen bu konferansa 10 ülkenin Genelkurmay Başkanı ile NATO üst düzey komutanlarının katılması planlanmaktadır.





Öte yandan,





- 15 Mayıs’ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız;





- 16 Mayıs’ta Ankara’ya resmî ziyaret gerçekleştiren Katar Savunma Bakanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir.





- 17 Mayıs’ta beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve OYAK Genel Kurulu ile Anıtkabir’i ziyaret eden, ardından OYAK’ın 65’inci Olağan Genel Kuruluna katılan Sayın Bakanımız;





- 19 Mayıs’ta yine Komuta Kademesi ile birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Samsun’a gitmiştir.





Bu kapsamda, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanımız ile Samsun Valiliğini ziyaret eden Sayın Bakanımız;





17 Mayıs’ta İstanbul’dan hareket eden ve Bandırma vapurunun rotasını izleyerek 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşan TCG ANADOLU gemisinde yer alan Harp Okulları öğrencilerimiz ile 81 ilden gencimizin de katıldığı ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’da ilk adımı attığı Tütün İskelesi’ndeki törene iştirak etmiş ve gençlerimize hitaben bir konuşma yapmıştır.





- 20 Mayıs’ta Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı’nı kabul eden, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız,





- 21 Mayıs’ta ise Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Kazakistan Genelkurmay Başkanı’nı kabul etmiştir.





- 16 Mayıs’ta resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Özbekistan Genelkurmay Başkanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapan Sayın Genelkurmay Başkanımız,





- 20 Mayıs’ta ülkemize gelen NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı ve beraberindeki heyetle Genelkurmay Karargâhında bir görüşme gerçekleştirmiş,





- 21 Mayıs’ta resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Kazakistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya gelmiştir.





- Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız ise, Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı’nın davetlisi olarak 24-29 Mayıs tarihleri arasında Endonezya’ya resmî ziyarette bulunacaktır.





Millî Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, 18 Mayıs’ta Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen “Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2’nci Toplantısı”na katılmış, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile ikili görüşme gerçekleştirmiştir.





Millî Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Durdalı ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız; 20-24 Mayıs tarihleri arasında Malezya’da düzenlenen ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin de yer aldığı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’na (LIMA) katılmakta, Malezya Kralı ile Başbakanı dâhil çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmaktadır.





Gazze





İsrail’e karşı seslerin yükseldiği ve barış müzakerelerinin devam ettiği bu süreçte, İsrail’in saldırılarını genişletmesi, yoğunlaştırması, toplu katliamlarını sürdürmesi ve diplomatlara dahi saldırması barışa ne kadar uzak olduğunun göstergesidir.





Filistinli çocukların ölmesi, insani yardımların girişinin engellenmesi ve kalan Filistin halkının yerlerinden edilmeye çalışılmasına karşı; ateşkesin acil sağlanması ve uluslararası toplumun hukuki ve insani yükümlülükler doğrultusunda İsrail’e yönelik etkili adımlar atmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz.





Türkiye-İsrail çatışmasızlık mekanizması





Bakanlık kaynakları, Türkiye-İsrail Çatışmasızlık Mekanizması ile ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:





“Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda, teknik görüşmeler muhataplarımız ile koordineli devam etmektedir. Bu konuda daha önce ifade ettiğimiz gibi resmi makamlar dışında yapılan açıklamalar dışındaki haber ve bilgilere itibar edilmemelidir.“





Tatbikatlar





Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Bu çerçevede;





- 12-30 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de Erciyes Hava İndirme,





- 12-23 Mayıs tarihleri arasında Konya’da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatları icra edilmektedir.





Katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmenin amaçlandığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatına; ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan fiilî, 12 ülke ise gözlemci olarak katılmaktadır.





Ayrıca,





- Yerinden katılım ile Steadfast Cobalt,





- Almanya ve Birleşik Krallık’ta Formidable Shield,





- Belçika’da Snow Master,





- Norveç’te Steadfast Deterrence,





- Katar’da Al Adeid Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır.





26-30 Mayıs tarihleri arasında ise Konya’da Türkiye-Azerbaycan Ortak Elektronik Harp tatbikatının yapılması planlanmaktadır.





21-24 Mayıs tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti gerçekleştirmekte olan Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından 27-29 Mayıs tarihleri arasında yine İzmir’e,





23-26 Mayıs tarihleri arasında ise;





- NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG KEMALREİS ile,





- NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de görevli TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AKÇAY gemilerimiz tarafından Toulon/Fransa’ya liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.





19 Mayıs’ta Langkawi/Malezya’ya ulaşan ve 20-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “17’nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı”na katılmakta olan TCG BÜYÜKADA gemimiz; 26 Mayıs’ta dönüş seyrine başlayacak,

27-29 Mayıs tarihleri arasında Singapur’a liman ziyareti yapacaktır.





Atış ve sportif faaliyetlerdeki başarılar





5-15 Mayıs tarihleri arasında Isparta’daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızda gerçekleştirilen 18 ülkeden 26 keskin nişancı timinin yer aldığı “5’inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması”nda birincilik ve ikincilik elde eden Kara Kuvvetleri timlerimiz ile üçüncü olan Özel Kuvvetler Komutanlığı timimizi bir kez daha tebrik ediyoruz.





19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 14-19 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirilen spor müsabakalarında TSK Spor Gücü Komutanlığımızın;





- Konya’da icra edilen Türkiye Yarı Maraton Ligi Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Kır Koşusu,





- Antalya’da düzenlenen Uluslararası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 9 Türkiye rekoru kırarak 98 madalya elde eden Yüzme,





- Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda 32 madalya kazanan Kick Boks,





- Ankara’da icra edilen Engel Atlama Kupası’nda 18 madalya elde eden Binicilik,





- Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Bayrak Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Koşarak Hedef Bulma ve,





- İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 6’ncı Uluslararası Yat Yelken Şampiyonası’nda birincilik ve ikincilik elde eden Yelken Takımları ile,





- Diyarbakır'da düzenlenen Üniversiteler Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olan Millî Savunma Üniversitemizi ve dereceye giren tüm sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.





Savunma Sanayi





Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına da devam edilmektedir.





Bu kapsamda;





Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda,





- NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ile,





- 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.





Ayrıca bugün (22 Mayıs), Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığımız ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii ve Stratejik Bütçe Başkanlıkları ve TÜBİTAK’ın katılımıyla İMECE Yer Gözlem Uydu Sistemi’nin kabul ve envantere alma töreni icra edilmektedir.





Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;





- Ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya,





- Karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya,





- Sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.











