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Milli Savunma Bakanlığı'ndan DEM'in korucular açıklamasına yanıt geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan DEM'in korucular açıklamasına yanıt geldi

13:0816/05/2025, Cuma
IHA
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MSB'den korucu açıklaması: Korucularımızı hedef alan açıklamalar beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir.

MSB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:


"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.


Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."




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