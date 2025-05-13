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MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı

MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:4213/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir SH-70 tipi helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir SH-70 helikopterinin teknik arıza sonucu denize acil iniş yaptığını açıkladı.


4 personelin durumu iyi


Helikopterde bulunan 4 personelin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildikleri bildirildi. Olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili teknik değerlendirme ve incelemeler başlatıldı.


MSB tarafından yapılan açıklamada
"DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli 4 personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
denildi.



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