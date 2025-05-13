MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir SH-70 tipi helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir SH-70 helikopterinin teknik arıza sonucu denize acil iniş yaptığını açıkladı.
4 personelin durumu iyi
Helikopterde bulunan 4 personelin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildikleri bildirildi. Olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili teknik değerlendirme ve incelemeler başlatıldı.