Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Terör inleri yerle bir ediliyor: MSB görüntüleri paylaştı

Terör inleri yerle bir ediliyor: MSB görüntüleri paylaştı

14:257/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor' notu ile Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaradan görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında tespit edilen mağaradan görüntüler paylaşıldı.



Bakanlığın açıklamasında,
"Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi"
ifadelerine yer verildi.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak
#Pençe Kilit Harekatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iPhone 14 güncel fiyatı ne kadar? Apple iPhone 14 serisinin teknik özellikleri ve fiyatı