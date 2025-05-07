Terör inleri yerle bir ediliyor: MSB görüntüleri paylaştı

"Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi"