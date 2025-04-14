MSB: Şehit Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır."