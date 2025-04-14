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MSB: Şehit Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

MSB: Şehit Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

14:4414/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
DHA
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Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşıldı
Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşıldı

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır."

Ayrıntılar geliyor...



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