MSB: Şehit Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşıldı
MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır."
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