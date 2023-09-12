Yunanistan’da 'Barış Boyun' çetesine kanlı pusu: Altı Türk hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Atina’nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Olay mahallinde onlarca mermi kovanının bulunduğu saldırının ardından Yunan polisi bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mafya hesaplaşması

Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen çatışmada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu ancak Yunan polisi maktullerin isimlerini gizli tutuyor.

Öldürülen kişilerin Türk polisince de tanınan ve geçmiş dönemde polisiye soruşturmalara hedef olan bir suç ağının fertleri olduğu öğrenildi.

Ölenlerin, Türkiye’de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya’da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu ileri sürüldü.

Proto Thema’ya konuşan bir kaynak, “Şu an aynı araçta ölü bulunanların aynı çeteden olup olmadığı bilinmiyor. Belki bazıları rakip çeteden olabilir” dedi.

Pusu ihtimali yüksek

Yunan medyasında yer alan haberlerde, saldırganların önce otomobile önden ateş açtığı daha sonra ise mavi renkli aracın yanlarını hedef alarak yolcuları ve şoförü öldürdükleri belirtildi. Yunan polisinin pusu ihtimali üzerinde durduğu ve saldırganlarla kurbanların birbirlerini tanıdığı ihtimaline ağırlık verdiği de kayıtlara geçti.

Araçtan kaçan şoförün yakın mesafede cesedi bulundu

Olay yerini analiz eden Yunan polisinden bir kaynak, şoförün saldırıdan kurtulduğunu ve araçtan çıkmayı başardığını fakat daha sonra ölü halde bulunduğunu belirtti.

Şoförün yakın mesafeden çok kez vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Plaka sahte çıktı

İncelemeleri sürdüren Yunan polisi, mavi renkli otomobilin plakasının sahte olduğunu duyurdu. Aracın plakasının selobant ile tutturulduğunu tespit eden Yunan polisi araçta silah ya da uyuşturucu bulunmadığını da aktardı.

Otomobilden bir şey alındı mı?

Yunan kaynaklar, "Polis, saldırganların olaydan sonra araca girerek silah ve diğer eşya ve uyuşturucuları almış olabileceğini düşünüyor" iddiasını da paylaştı.

Çekmeköy'de polis takibinden kaçmış

Öldürülen isimlerden olan Doruk B’nin ve Oğuzhan H'nin birkaç ay önce polis takibinden kaçtığı, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde ormana kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.

Oğuzhan H. bir TIR kasasında kaçak olarak Gürcistan’a giderken İstanbul Organize Polisi tarafından sınır kapsında yakalandığı, Doruk B’nin ise karayolu ile Yunanistan’a kaçtığı ileri sürüldü.

Çete üyelerine ilk saldırı değil

Firari olarak İtalya’da yaşayan ve İstanbul’da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan suç ağı elebaşı Barış Boyun grubuna yönelik daha önce de yurt dışında saldırı gerçekleşmişti. Söz konusu saldırılarda Abazya’da Emircan Yılmaz, Gürcistan’da Edip Yalçın, Fransa’da Halil Ay vurulmuştu. Ay’ı öldüren Gülbey Dilsiz de kanlı bir eylemde öldürülmüştü.











