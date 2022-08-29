e-Devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır? Kimler yapabilir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşların ad ve soyadı değişikliği başvurularını, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabileceğini açıkladı. Bu açıklama üzerine vatandaşlar e-Devlet üzerinden isim ve soyisim değişikliğinin nasıl yapılacağı sorguluyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yapılan resmi açıklamaya göre 6 Aralık 2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden isim soyisim değişikliği yapılabilecek.

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİNDE ŞARTLAR NELER?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Twitter’da yaptığı paylaşımda 3 maddede şartları açıkladı.

- Genel Ahlaka uygun olmayan

- Gülünç olarak değerlendirilen

- Yazım ve imla hatası olan

REKLAM

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASINDAN KAÇ KİŞİ YARARLANDI?

Ad ve soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YABANCILAR DA AD SOYAD DEĞİŞTİREBİLİRYOR MU?

Düzenleme sonradan Türk vatandaşı olanları kapsamıyor. Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin kapsam dışında olduğu bildirildi.

ÖRNEKLER VERİLDİ

İsim değişikliklerinin örneklerle anlatıldığı açıklamada, "Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/Yasemin, Memet/Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal/Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil ve benzeri), 2525 sayılı Soyadı Kanunu'nda belirtilen umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç ad veya soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek ve benzeri), ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan/Mehmet Can) talep edenler başvurmaları halinde il, ilçe idare kurulu kararı ile ad veya soyadları değiştirilebilmektedir" denildi.

REKLAM

E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

> T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.

> Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

> Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz.

> Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

> Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için mobil imza veya elektronik imza onayınız gerekmektedir.

NOT: Başvuruyu tamamlayabilmeniz için mobil imza veya elektronik imza olması gerekmektedir.

REKLAM