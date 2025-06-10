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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alacak

09:1210/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacak. Adaylar, sürekli işçi alımı başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yayınlanan ilana göre, temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 288'İ engelli ve 72'Sİ eski hükümlü toplam 360 sürekli işçi alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek.



#Aile Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
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