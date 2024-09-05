Altın almak isteyenler bu habere dikkat: Herkes yarınki gelişmeyi bekliyor

Altın fiyatları yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamları öncesinde sakin seyir izliyor. Yarın açıklanacak veri Fed'in faiz indirim hızını belirleyebilir. Rakam yarın TSİ 15:30'da açıklanacak.





Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2,505 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.36. 5 Eylül 2024 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.35 artış gösterdi.





Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 2.737,55 TL, satış 2.738,01 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.380,07 TL’den alınırken, 4.476,64 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 17.851,79 TL’den işlem görüyor.





Güncel altın satış fiyatları





* Gram altın satış fiyatı: 2.738,56 TL





* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.476,00 TL





* Yarım altın satış fiyatı: 9.175,00 TL





* Tam altın satış fiyatı: 18.267,43 TL





* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.851,00 TL





* Gremse altın satış fiyatı: 45.808,66 TL





* Ons altın satış fiyatı: 2.494,40 dolar





Gram altının aylık-yıllık performansı





Eylül ayının ilk gününe göre gram altın -2,91 TL düşerek yüzde -0,11 değer kaybetti.





Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 784,0 lira artarak yüzde 40,12 oranında değer kazandı.





Gram altın son bir yıla göre ise; 1,658.22 liradan 2,738.01 liraya yükselerek değer yüzde 65,12 değer kazancı yaşadı.





ONS altının aylık-yıllık performansı





Ons altın bu ayın ilk gününe göre (1,20 Dolar) yüzde 0,05 değer kazandı.





2,041.49 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 463,10 dolar artarak yüzde 22,68 oranında değer kazandı.





Son bir yıla göre ons altın; 1,926.12 dolardan 2,504.59 dolara yükselerek 578.47 dolar (yüzde 30.03) değer kazancı yaşadı.





Dolar 34 TL'nin sınırında





Orta Vadeli Program'ın açıklanacağı güne dolar 34 TL'den başlarken, euro 37,69 TL'den başladı.





Hükümetin, bu hafta açıklanan büyüme ve enflasyon verilerinin ekonomide beklenen yavaşlamayı göstermesinin ardından açıklanacak ekonomi programında 2024 yılı büyüme rakamını aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor. Enflasyon beklentisini ise yukarı taşıması bekleniyor. Hükümetin 2024 yılı büyüme hedefi yüzde 4, enflasyon tahmini ise yüzde 33 olarak yer alıyor.





Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2.5 büyüdü. Talep ise yüzde 1,6 büyüdü. Enflasyon ise ağustos ayında yüzde 51,97'e geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 2,47 arttı.





Bugün iç piyasalar tamamen OVP'ye odaklandı. Saat 14'te TCMB'nin açıklayacağı verilerde döviz talebinin sürüp sürmediğini gösterecek.











