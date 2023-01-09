Bakan Kirişci: Tahıl Koridorundan 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"8 Ocak itibariyle Tahıl Koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır. En az gelişmiş ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,4’tür.

2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk.

Bitkisel üretimimizi, 2021 yılına göre yüzde 9,1 oranında artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardık ve bu rakamla tüm zamanların rekorunu kırdık.

Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022 yılını, 30 milyar dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatmış olacağız.

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Çiftçilerin girdi alımlarını olabildiğince kolaylaştırdık. Bu yılın mart ayında 1 milyon 152 bin çiftçimize ödenmesi gerkeen 8.6 milyar mazot ve gübre desteğimizi 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 5 ay öne çekmiş olduk. Üreticimiz tarlaya giderken herhangi bir şekilde girdi temini ile ilgili bir sıkıntı yaşamamış olacak.

Kredi kartlarına bunlar yükleniyor. Mazot ve gübre almaya gittiğinde buradan bir mahsuplaşma sağlanıyor. Ziraat Bankası ve Tarım KRedi'nin verdiği 100 bin lira faizsiz krediyi 200 bin liraya çıkardık. Bunu mazot ve gübre desteğindeki aynileşmede olduğu gibi 100 bin TL'lik kısmı mazot ve gübre olarak kullanılabilecektir.

Türk Şeker ve Çaykur piyasa fiyatlamalarındaki dalgalanmayı engelledi. Hem de doğru politikalarımız sayesinde 2022 yılını operasyonel olarak karla kapattı. Bunlar zarar eden kuruluşlardı.

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Buğday alım fiyatını yüzde 231, şeker pancarı alım fiyatını yüzde 245 artırdık.

TARIM CEBİMBE UYGULAMASI

1 Ocak'tan itibaren Tarım Cebimde mobil uygulamamızı bu ülkenin vatandaşı olsun olmasın herkesin kullanabileceği mobil uygulamayı hizmete sunduk. Üretim planlamasının inşallah en önemli araçlarından biri olacaktır.

Mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...