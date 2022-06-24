Ekonomi BDDKnın açıklaması sonrası Dolar 17 TLnin altına düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'nın açıklaması sonrası Dolar 17 TL'nin altına düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Söz konusu adımın ardından 17,35 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru, yaklaşık yüzde 4'lük düşüşle 16,50 seviyelerine düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BDDKnın açıklaması sonrası Dolar 17 TLnin altına düştü
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Bu adımlar kapsamında TL cinsinden ticari kredi kullanımı ile ilgili yeni koşullar belirlendi.

BDDK'dan TL cinsinden ticari kredi kullanımına yeni koşul
EKONOMİ
BDDK'dan TL cinsinden ticari kredi kullanımına yeni koşul

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Güne 17,33 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici yeni adımları duyurmasının ardından 16,4798 ile 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dolar/TL, saat 20.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,5 azalışla 16,7460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,3 düşüşle 17,6660'tan, sterlin/TL yüzde 3,5 değer kaybıyla 20,5510'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 104,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0545 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise BDDK'nin arka arkaya açıkladığı yeni adımlarının TL varlıkları desteklediğine işaret eden analistler, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Analistler, gelecek haftanın veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,9'un destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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