Entegrasyon koridoru: Küresel ticarete yeni güzergah için Ankara’da üçlü zirve

Küresel ticarette Doğu ile Batı arasında entegrasyonu artıracak Orta Koridor’un daha da hızlanması hedefleniyor. Orta Koridor ile Zengezur Koridoru’na ilişkin gelişmelerin masaya yatırıldığı Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ikincisi dün Ankara’da yapıldı. Zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil etti.

ORTAK PROJELERE DESTEK SÜRECEK

Zirvede Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki ticaretin daha ileri taşınması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde önemli kararlar alındı. Orta Koridor’un bölgesel ve küresel ticaretteki rolünü daha da artırması hedeflenirken,

üç ülkenin ortak projelerle bu süreci desteklemeye devam edeceği belirtildi.

POTANSİYELİMİZ BÜYÜK

Zirvede konuşan Bolat, son yıllarda Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerinde çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Son yıllarda küresel ticaret ve ulaştırma ağlarının, değişen dinamiklerinin üç ülkeyi birleştiren bölgenin, stratejik önemini gözler önüne serdiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Her üç ülke toplamda 1,5 trilyon dolara yaklaşan gayrisafi milli hasılaları, 132 milyonu aşan nüfusları ile dünya ve bölge ekonomisi için çok önemli potansiyeller taşımaktadırlar. Bizim en büyük amacımız, aramızdaki sarsılmaz kardeşliği ticaret ve ekonomik ilişkilerimize tam anlamıyla yansıtarak, ülkelerimizin ve halklarımızın ortak refahına katkıda bulunmaktır.”

HEM KALKINMA HEM ENTEGRASYON

Hem Orta hem de Zengezur Koridoru’un üç ülkenin ekonomik kalkınmasına ve Asya ile Avrupa arasındaki ticaretine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Bolat, şunları kaydetti: “Bu projeleri daha ileri taşıyacak somut adımları tartışmak gerekse ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki iş birliğimizi derinleştirmek adına bu toplantının bitiminde inşallah bir ortak bildiri imzalayacağız. Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve dayanışmamızı her alanda arttırmaya kararlıyız."

‘KALKINMA YOLU’ VURGUSU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise deniz yolu taşımacılığının küresel ticaretteki yüzde 85’lik payına dikkat çekerek, alternatif güzergâhların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi’nin, Orta Koridor’u destekleyecek, güçlendirecek bir proje olduğunu belirten Uraloğlu, "Bölge ülkeleriyle, özellikle Azerbaycan ve Özbekistan ile bu konuda birçok çalışma yürütüyoruz. Multi model taşımacılık noktasında iş birliklerimizi artırmamız gerekiyor" dedi.

Güvenilir ve ekonomik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretme noktasında yetersiz kaldığını vurgulayarak, küresel gerilimlerin arttığını ve çok taraflılık anlayışının zayıfladığını belirtti. Fidan, "Asya ile Avrupa arasındaki ticarette Orta Asya'nın, Hazar Denizi'nin, Kafkasya'nın ve Türkiye'nin, yani Orta Koridor'un en güvenilir ve en ekonomik güzergahı sunduğunu ortaya koymuştur" ifadesini kullandı. Fidan, Suriye’nin yeniden yapılanmasına destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İlişkilerimiz zirvede

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov da beklentilerinin üzerinde başarılı bir toplantı olduğunu vurgulayarak, üç ülke arasındaki ilişkilerin zirve noktasında bulunduğunu, Azerbaycan ile iş birliğinin müttefiklik seviyesine ulaşmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Ermenistan ile barış anlaşması imzalanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Fakat Ermenistan anayasasında halen Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunması ve bu ülkedeki intikamcı eğilimler endişeye neden oluyor” uyarısında bulundu.

Toplantıya ev sahipliği yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) küresel alanda önemli bir aktör ve güç merkezi haline gelmesi için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Ortak bir serbest ticaret anlaşmasını hayata geçirmemiz gerekli. Üçlü formatları bu açıdan önemsiyoruz" dedi.







