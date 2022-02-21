Ekonomi Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için 596 milyon liralık sözleşme
EMLAK

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için 596 milyon liralık sözleşme

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3458/1 parsel inşaatı işi için yüklenici AHES İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile 596 milyon liralık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için 596 milyon liralık sözleşme
Foto/arşiv

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut GYO arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde Bakanlık adına Emlak Konut GYO tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3458/1 parsel inşaatı işinin sözleşmesi, yüklenici AHES İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile 18 Şubat'ta imzalanmıştır. Sözleşme bedeli, 596 milyon 134 bin 53 TL KDV'dir." denildi.

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