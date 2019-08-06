Ekonomi Güneydoğu ihracatını Irak sırtlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneydoğu ihracatını Irak sırtlıyor

Güneydoğulu ihracatçılar, yılın geride kalan 7 ayında Irak pazarındaki hakimiyetini sürdürdü. 2019 yılındaki ihracat gelirini 5 milyar doların üzerine çıkaran Güneydoğulu iş adamlarının, Irak pazarındaki ihracatı da 1,3 milyar doları aştı.

Haber Merkezi AA
Güneydoğu ihracatçısı bölgede yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen yükselişini sürdürüyor.
Güneydoğu ihracatçısı bölgede yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen yükselişini sürdürüyor.

Ticarette kendisini her geçen gün geliştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın geride kalan 7 ayında 5 milyar dolarlık ihracatı aşarken, en gözde pazar Irak oldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Güneydoğu ihracatçısı bölgede yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen yükselişini sürdürüyor.

Geçen yıl ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık periyotta 4 milyar 783 milyon 814 bin dolarlık ihracat geliri sağlayan Güneydoğulu iş adamları, bu yılın aynı döneminde ise performanslarını yüzde 5,9 artırarak 5 milyar 64 milyon 385 bin dolara ulaştı.

Bölgeden en çok satılan ürün 922 milyon 405 bin 961 dolarla halı olurken, bölgenin ihracat pazarlarında da ciddi bir değişiklik yaşanmadı.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi gözde pazarın Irak olduğu Güneydoğu'da ihracatçılar, geride kalan 7 ayda Irak'a 1 milyar 322 milyon 21 bin 856 dolarlık satış gerçekleştirdi. Irak'ın bölge ihracatındaki payı ise yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.

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