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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:0117/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Merkez Bankası faiz karararını açıkladı
Merkez Bankası faiz karararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı. Faiz 42,5 'ten 46'ya yükseldi.

Ticaret savaşları nedeniyle piyasalardaki dalgalanmaların ardından yatırımcılar Merkez Bankası 2025 nisan ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmıştı.


Merkez Bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısının kararlarını açıkladı. TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı. Faiz 42,5 'ten 46'ya yükseldi.



#Merkez Bankası
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