Merkez Bankası faiz karararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı. Faiz 42,5 'ten 46'ya yükseldi.
Ticaret savaşları nedeniyle piyasalardaki dalgalanmaların ardından yatırımcılar Merkez Bankası 2025 nisan ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmıştı.
Merkez Bankası faiz kararı
Merkez Bankası faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısının kararlarını açıkladı. TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı. Faiz 42,5 'ten 46'ya yükseldi.
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