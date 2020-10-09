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Ekonomi Sabancı Holding Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinin üyesi oldu
İŞ DÜNYASI

Sabancı Holding Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin üyesi oldu

Sabancı Holding, sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’den tek üyesi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper

WBCSD’den yapılan açıklamada Sabancı Topluluğu’nun alanında lider ve Türkiye’nin en itibarlı şirketlerini portföyünde bulundurduğu kaydedilirken, ‘Topluluğun, ‘Yeni Neslin Sabancı’sı’ adlı yeni stratejik yol haritası, günümüz dünyasının sürekli değişen koşullarının altını çiziyor’ ifadelerine yer verildi.

KATMA DEĞER

WBCSD Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Peter Bakker, ‘Sabancı Topluluğu’nun 90 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde edindiği yüksek bilgi birikimi, inovasyon yaklaşımı ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma vizyonu, diğer üye şirketlerimize de büyük katma değer sağlayacaktır. Dünyamızı sıfır emisyonlu, döngüsel, sağlıklı, kapsayıcı ve dirençli bir hale dönüştürme yolunda, Sabancı Topluluğu gibi şirketlerle birlikte çalışmak bizim için en büyük önceliklerden bir tanesi’ değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ise, “Bugün şirketlerin başarısı sadece finansal sonuçlarıyla değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya ne kadar katkı sunduklarıyla yarattıkları toplumsal etkiyle ölçülüyor. Biz de bu anlayıştan hareketle, Topluluğumuzun amacını ‘sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ diyerek ortaya koyuyoruz. Bu alandaki tecrübelerimizi WBCSD platformundaki diğer üyelerle paylaşmaktan, sürdürülebilir kalkınmanın dünyadaki itici güçlerinden biri olmaktan büyük mutluluk duyacağız’ ifadelerini kullandı.

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