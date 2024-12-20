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Ticaret Bakanlığı akredite olmadan 'helal uygunluk' hizmeti veren kuruluşlara cezaları artırdı

Ticaret Bakanlığı akredite olmadan 'helal uygunluk' hizmeti veren kuruluşlara cezaları artırdı

09:1320/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanlığı yeni tarifeyi açıkladı. Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti verdikleri belirlenen kuruluşlara 228 bin 71,5 liradan 2 milyon 280 bin 715 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2025 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93'lük artışın yansıtılması sonrası yeniden belirlendi.

Buna göre, söz konusu idari para cezalarının
alt limiti 228 bin 71,5 lira, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira
oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ve belirlenen miktarlar yıl sonuna kadar geçerli olacak.


#Ticaret Bakanlığı
#Helal Akreditasyon Kurumu
#Ceza

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