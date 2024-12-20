Türk-İş talebini açıkladı: Asgari ücret 29 bin 583 lira olsun

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, dolaylı olarak ise tüm toplumu etkileyen yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda işveren ve hükümet tarafından herhangi bir rakam çıkmadığı belirtilirken işçi kesimini temsil eden Türk-İş, sendika genel merkezinde bir basın açıklaması düzenleyerek talep ettikleri miktarı kamuoyu ile paylaştı. Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun kararını Genel Başkan Ergün Atalay açıkladı. Atalay elindeki zarfı açtı, “Asgari ücret yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmalı, yüzde 20 refah payı eklenmeli ve asgari ücret 29 bin 583 TL olmalıdır. Enflasyon altında yapılacak zam yaşanabilir olmayacaktır” dedi.





ARKADAŞLARIMIZIN TALEBİ

“Biz asgari ücret ile ilgili bir rakam bekledik” diyen Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümetin 5, işverenin 5, bizim de 5 temsilcimiz var. Ancak biz öyle bir noktadayız ki 2024 yılı bizim için de, ülke için de zor oldu. Asgari ücret bundan 5 sene önce belirleme ücreti idi şimdi ise asıl ücret haline geldi. Son 30 senedir 6 defa birlikte imza atmışız. Arkadaşlarımız 3 toplantıda ne durumda olduklarını, birinci ağızdan bu konuyu anlattılar. Öyle bir noktadayız ki şu anda asgari ücret 11 bin lira civarına düştü. Biz meselenin biteceğini ümit ediyorduk. İşveren de, hükümet de bir rakam vermiyor. Rakam vermesi gerekenler vermiyor. İşverenin, hükümetin açıklamasını bekledik. Verilen kararı komisyon toplantılarına katılan asgari ücretli arkadaşlarımızın talebi ile aldık.”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay basın toplantısında kararlarını açıkladı.





ÇALIŞANLARI EZDİRMEYECEĞİZ

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü söyledi. Işıkhan, “Gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız” şeklinde konuştu.





GEÇİM ŞARTLARIMIZI SUNDUK

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise iktidardan bir rakam beklediklerini ifade ederek, “Görüşlerimizi sunduk. Geçim şartlarımızı sunduk. 8 milyon civarında asgari ücretli arkadaşımızın bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, çocuklarının ihtiyacını karşılayabilsin, evin giderini karşılayabilsin diye gündeme getirdik, konuştuk. Söylediklerimizden rakam çıkıyor. Rakamın tamamı çıksa onu verme şansları yok. Temennimiz asgari ücret oy birliği ile bulunsun. İnsanların yüzünü güldürmek lazım” ifadelerini kullandı.





ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışanların merak ettiği yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yasaya göre asgari ücretin aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.



