Asgari ücrette ‘denge’ kriteri

TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin, sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik rol oynadığına işaret eden Işıkhan, “Asgari ücretin dengeli belirlenmesi için azami gayreti gösteriyoruz. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleme sürecinde çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi. Işıkhan; emekli maaşlarıyla ilgili olarak, “Yılbaşında emekli aylıklarında düzenleme uyarınca gereken artış yapılacaktır” dedi.





İCRA YOLUYLA 46 MİLYAR TL TAHSİLAT

Kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi için SGK’nın prim borçlarının tahsilatının Türkiye için oldukça önemli olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, şöyle devam etti: “Bu yılın ilk aylarında belediyelerin 96 milyar TL’lik bir prim borcu vardı. Maalesef bazı belediyeler ısrarla prim borçlarını ödemedikleri için bugün itibariyle belediyelerin prim borcu yaklaşık 160 milyar liraya yükselmiştir. Yine bu yılın ilk 11 ayında süresinde ödenmeyip icraya intikal borçlardan 46.6 milyar lira tahsilat gerçekleştirilmiştir. Bu tahsilatın; 11 milyar 750 milyonluk kısmı belediye prim borçlarıdır. Belediyelerin borçlarına baktığımızda ödeme oranı yüzde 44’tür. Yani genel tahsilat oranının yarısı kadar.”





HUKUKSUZ İŞTEN ÇIKARMAYA 26 MİLYON TL CEZA

Işıkhan 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra, yönetimleri değişen belediye çalışanlarından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, sendikalardan ve işçilerden; toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması, toplu işçi çıkarılması, sendikal özgürlüklerin engellenmesi, mobbing/eşitlik ilkesine aykırılık hususlarında ihbar ve şikâyet başvuruları olduğunu söyledi. ışıkhan, “Yapılan incelemelerde; Van, Iğdır belediyeleri başta olmak üzere ve bunlara bağlı iştirakleri hakkında toplam 26 milyon lira idari para cezası uygulanması adımı atılmıştır” dedi.



