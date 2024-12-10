Asgari ücrette ilk toplantı: Kulislerde konuşulan oran yüzde 40

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücreti için bugün ilk kez bir araya geliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında buluşacak. İşveren tarafını temsilen TİSK, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ ve hükümet masada olacak. Bu yıl asgari ücretin belirlenmesi için 3 tarafın da tutarda mutabık kalması en önemli gündem maddesi olacak.





HEDEF 7’NCİ OY BİRLİĞİ

AK Parti hükümetleri döneminde 26 kez asgari ücret görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu toplantılarda ücrete işçi tarafı 18 kez muhalif kaldı. 6 kez asgari ücret hükümet-işçi-işveren oy birliği ile belirlendi. İki kez de hükümet ve Türkİş temsilcileri birlikte oy kullandı ve belirlenen ücrete işveren temsilcisi TİSK muhalif kaldı. Bu yıl hedeflenen ortak mutabakat ile 7’nci kez ortak karara varılması bekleniyor. Asgari ücret geçen yıl aralık ayında 17 bin 2 TL olarak benimsenmişti. Yeni yılda kulislerde konuşulan bilgiler arasında asgari ücretin yüzde 40 artış ile 24 bin TL civarına yükselmesi bekleniyor.





SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmesi gerektiğini bildirdi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun imzasını taşıyan ortak yazılı açıklamada, işçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebi olduğu vurgulandı.





TÜRK-İŞ ENFLASYONA DİKKAT ÇEKİYOR

Bugünkü toplantıda İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak. Asgari ücret pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmazken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücrette yapılacak artışta 2024'te gerçekleşen enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığı yönündeki açıklaması dikkati çekiyor. İşverenleri temsil eden TİSK ise yeni asgari ücretin rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. Asgari ücret, aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.



