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Bakan Işıkhan: Öncelikle asgari ücret bizim gündemimiz

Bakan Işıkhan: Öncelikle asgari ücret bizim gündemimiz

16:094/12/2024, Çarşamba
IHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili soruyu yanıtladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili soruyu yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret sürecini salı günü başlatıyoruz. Öncelikle asgari ücret bizim gündemimiz" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla ‘Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu' düzenlendi.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin sorulması üzerine, "Biz gerekli açıklamaları yaptık. Biliyorsunuz asgari ücret sürecini salı günü başlatıyoruz. Öncelikle asgari ücret bizim gündemimiz" diye konuştu.



#Vedat Işıkhan
#Asgari ücret
#Ekonomi

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