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Yemek ücretinde asgari sınır kalktı

Yemek ücretinde asgari sınır kalktı

Merve Safa Akıntürk
04:003/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İş yerinde yemek verilmeyen durumlarda yapılacak ödemelerde, asgari ücretin belli bir oranı değil, günlük yemek ücreti baz alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni uygulamaya göre, yemek ödemeleri, nakit veya yemek kartı, çeki, kuponu gibi araçlarla yapılabilecek.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, milyonlarca çalışanın yemek ücreti alımında önemli düzenlemeler getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle yemek ücretlerinde asgari ücret formülasyonu kaldırıldı, yemek kartları da kapsama alındı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek karar ile artık yemek bedeli ödemeleri yalnızca nakit ile sınırlı olmayacak.


GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ BAZ ALINACAK

Eski düzenlemede yemek ücreti hesaplamaları, günlük asgari ücretin belirli bir oranına göre yapılıyordu. İşyerinde yemek hizmeti sağlanmayan durumlarda bu formül esas alınıyordu. Yeni düzenleme ile çalışanlara sağlanan yemek ücretleri, günlük yemek bedeli baz alınarak hesaplanacak. Bu, yemek ücretlerinin daha esnek belirlenmesine imkan tanıyor. İşverenler artık çalışanlara yemek ücreti ödemelerinde daha geniş bir seçenek sunabilecek. Yemek ödemeleri, nakit veya yemek kartı ile yapılabilecek.


#Ekonomi
#yemek ücreti
#asgari ücret

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