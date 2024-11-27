Asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. Zam oranları hakkında çeşitli tahminler yapılırken, 2025'te asgari ücretin ne kadar artacağı ise en çok merak edilen konu oldu. Asgari ücrette zam senaryoları gerçekleşirse yeni yılda uygulanacak olan yeni tutar ortaya çıkıyor. Peki 2024 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Maaş artış oranı ve asgari ücret ile ilgili beklenen zam senaryoları belli oldu. Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle bugün toplanacak.
görüşmeleri hızlanırken, 2025 yılı için yeni bir rakam kulislerde konuşulmaya başlandı. Birçok senaryonun masada olduğu bu süreçte, asgari ücret pazarlıklarının hangi oranda başlayacağı ise merak ediliyor.
Asgari ücretin sadece çalışanları değil, aynı zamanda ailelerini ve özel sektör çalışanlarını da doğrudan etkileyecek olması nedeniyle gözler komisyona çevrilmiş durumda. Öncelikle takvim belirlenecek, ardından işçi, işveren ve sendikalar arasında müzakereler yapılacak. 2025 yılı asgari ücreti belirlenip, 1 Şubat itibarıyla hesaplara yansıtılacak.
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yılki sürecin benzer şekilde ilerleyeceğini belirterek,
"Biz hazırız. Görüşmeler Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında başlayacak"
dedi.
Üçlü Danışma Kurulu toplanıyor
Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, Üçlü Danışma Kurulu bugün "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" konusunu gündeme alarak bir araya gelecek.
Erdoğan: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili şu mesajı vermişti;
"Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107,5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik.
Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz."
Bakan Işıkhan ise son kabine toplantısından sonra
"Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız"
açıklamasında bulunmuştu.
Asgari ücret ile ilgili konuşulan senaryolar neler?
17 bin 2 liralık asgari ücret için Merkez Bankasının
hedefi oranında artış yapıldığında
, TCMB’nin 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21’lik zam yapıldığında
, 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gerçekleştiğinde ise
olacak.
Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması hâlinde
, yüzde 35 zam yapıldığında
, yüzde 40 zam yapılması durumunda
çıkacak.
Orta Vadeli Program’da yer alan enflasyon hedefi ise yüzde 41,5. Eğer bu oranda zam uygulanırsa asgari ücret
aşacak.
OVP’deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılması hâlinde ise ücret
seviyelerinde kalacak.
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