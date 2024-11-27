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Araç sahipleri bu habere dikkat: Benzine zam geliyor

Araç sahipleri bu habere dikkat: Benzine zam geliyor

09:1127/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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Akaryakıta zam yolda. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 74 kuruşluk bir artış yapılması beklenirken, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Benzin fiyatlarına zam kapıda.


Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 74 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzine son olarak 60 kuruşluk indirim gelmişti.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.


Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?


İstanbul'da benzin 42,22-42,33 TL'den, motorin 44,10-44,16 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 42,75 TL, motorin 44,73 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 43,25 TL, motorin 45,23 TL'den satılıyor.


Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?


Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.


Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.


Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.





#benzin
#akaryakıt
#petrol
#ekonomi

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