MÜSİAD EXPO kapılarını açtı

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı dün başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla başlayan etkinlik, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ı (OVP) kararlı bir şekilde uyguladıklarını belirtti. Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın özünde yüksek enflasyonu düşürme planının yer aldığını ifade etti. Enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmeyi ve fiyat istikrarı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Cevdet Yılmaz, “Başka yol aramamızın anlamı yok, enflasyonu düşüreceğiz” şeklinde konuştu.





YÜKSEK BÜYÜME DÜŞÜK ENFLASYONLA GELDİ

Türkiye'nin en yüksek büyüme oranlarına ulaştığı ve en uzun süreli büyüdüğü dönemlerin, enflasyonun düşük olduğu dönemler olduğuna dikkat çeken Cevdet Yılmaz, kısa vadeli, popülist hareketlenmelerin, sürdürülebilir büyüme anlamına gelmediğini belirtti. Yılmaz, sürdürülebilir ortamda büyümeyi sağlıklı bir temelde geliştireceklerini ifade ederek şöyle devam etti: “Kapsayıcı büyüme dediğimiz bir anlayışla gelir dağılımını ve fırsat eşitliğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan politikalarımızı uyguluyoruz. Sadece para politikalarıyla hareket etmiyoruz. Para politikaları bu resmin bir parçasını oluşturuyor. Para politikalarıyla birlikte maliye politikaları ve yapısal dönüşümler, bu üç sacayağı üzerine oturan bir Orta Vadeli Program'ımız var.” Yılmaz; konut, gıda ve enerji başlıklarının hem vatandaşların yaşamı ve refahı hem de Türkiye'nin geleceği açısından kritik alanlar olduğunu vurguladı.





ENERJİDE YENİ DÖNEMİ TÜRKİYE BAŞLATACAK

Bu konuların başında enerjinin geldiğine ve tüm dünya ile Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli meselenin enerji olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Enerjide yeni bir dönemi Türkiye başlatacak. Bunu yaptığımız zaman cari açığımız, makro dengelerimiz de iyileşecek, özel sektörümüzün rekabet gücü de artmış olacak” dedi. Gıdanın da stratejik olduğunu vurgulayan Yılmaz, gıdayla ilgili arzın artırılması gerektiğini ifade etti.





Kaynaklar sanayiye dönecek

Yakın gelecekte İklim Kanunu’nun Meclis'e geleceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İklim Kanunu içinde Emisyon Ticaret Sistemi'ni de kuracaklarını belirterek, 2026'dan itibaren bu sistemi kurmayıp firmalardan vergi almamaları halinde, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında Türk şirketlerinden para alarak kullanacağını anlattı. Kurulacak bu sistemle Avrupa'nın alacağı kaynakların Türkiye'de kalmasını sağlayacaklarını vurgulayan Yılmaz, "O vergileri sanayimizin yeşil dönüşümü ve enerjiyi verimli kullanımı için kullanalım. Dolayısıyla sanayiye geri dönsün bu kaynaklar, dış dünyaya gitmesin. Bu yönde de hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.





İhracatta gidecek çok yolumuz var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 605 milyar dolarlık mal, 170 milyar dolarlık hizmetler ticareti yaptığını, 1,2 trilyon dolarlık gelirle küresel arenada çok önemli bir ülke haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin, küresel anlamda milli gelir olarak 17'nci, satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada yer aldığını belirten Bolat, "Dünya mal ihracatındaki payını yüzde 0,49'dan 22 yılda yüzde 1,08'e yükseltti, hizmetler ihracatında da yüzde 0,89'dan yüzde 1,35'e yükseltti. Bunlar sevindirici ve gurur duyulacak gelişmeler ve başarılar. Ama yeterli mi? Hayır. Daha çok koşacak, daha çok gidecek yolumuz var" ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE YÜZYILI’NI TİCARET YÜZYILI YAPACAĞIZ

MÜSİAD EXPO’nun 1993’te 70 firmanın 9'ar metrekarelik stantlarıyla başlayan bir hayalin bugüne ulaşmış gerçeği olduğunu söyleyen Bakan Bolat, “MÜSİAD EXPO ne kadar büyüdüyse Türkiye'nin ekonomisi, dış ticareti, uluslararası yatırımları ve hizmetler sektörü o kadar büyüdü” şeklinde konuştu. Türkiye Yüzyılı'nı, ticaret yüzyılı yapacaklarını dile getiren Ömer Bolat, islam dünyasındaki iş birliklerini artırma gayretinde olduklarını belirtti.





MÜSİAD EXPO yoğun katılımla kapılarını açtı

Küresel ticareti geliştirme misyonuyla bu yıl 20’nci kez kapılarını açan MÜSİAD EXPO 2024, hızlı başladı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Cuma gününe kadar sürecek olan etkinlikte, kalabalık ilk günden dikkat çekti. Dört ayır holde düzenlenen fuarda konuştuğumuz katılımcı firmalar, önemli iş birliklerinin doğacağından emin olduklarını dile getirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO'nun ilk gününden son gününe kadar dolu dolu bir programın kendilerini beklediğini kaydederek, "G20 Paneli ile dünya ekonomisine dair önemli tartışmalar gerçekleştireceğiz. Türkiye-Irak İş Forumu ile iki ülke arasındaki dostluk ve ticaret bağlarını güçlendireceğiz. MÜSİAD INVEST programıyla uluslararası yatırımcılarla Türk girişimcilerini bir araya getireceğiz. Gala yemeğimizde ise iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle dayanışmamızı pekiştireceğiz" şeklinde konuştu.





115 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ AKINI

Asmalı, "Bu yıl 'Küresel Ticaret Burada' diyerek çıktığımız yolda tam 115 ülkeden 2 bin 150 ziyaretçi ve 24 sektörden 300'den fazla firmayı ağırlıyoruz" dedi.











