KOBİ’ler ihracatı çeşitlendirecek

Katma değerli üretimin ve ihracatın önemli unsuru olan KOBİ’ler de talep artışıyla birlikte üretimini güçlendirdi. Ar-Ge ve Ür-Ge dönüşümüne ayak uydurmayı başaran firmalar, küresel çaptaki sorunları avantaja çevirdi. KOBİ’lerin bireysel olarak işlerini büyütmelerinin yanı sıra KOSGEB, hem makine parkını geliştiren hem de yurt dışına açılarak ihracata başlayan işletmelere destek sunuyor. Küresel pazarda rekabet edebilmek için gerekli altyapıyı sağlayan işletmeler, inovatif ürünle ihracatı çeşitlendirme ve küresel pazarda kalıcı hale gelme yarışına girişti.





228 FARKLI PAZARA ULAŞTILAR

Şu anda yaklaşık 228 ülkeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran Türkiye’nin ihracatında KOBİ’ler önemli söz sahibi konumuna geldi. 5 yıl öncesinde yaklaşık 60 bin KOBİ ihracat yaparken, günümüzde bu sayı 100 bin bandına kadar çıktı. KOBİ’lerin yurt dışı satışları 100 milyar dolara doğru hızla ilerliyor. E-ticaret altyapısındaki hızlı gelişimle artık irili ufaklı birçok firma yurt dışına kolayca açılabilme imkanına kavuştu. Bu sayede ürünlerini dünyanın dört bir yanına süratle ulaştırabiliyor. E-ticaret platformlarındaki popülasyonun artmasıyla birlikte, e-ihracat KOBİ’lerin önceliği haline geldi. Türkiye’de ihracatın yaklaşık yüzde 40’lık bölümünü KOBİ ölçeğindeki firmalar yapıyor.





YERLİ ÜRETİMLE KATMA DEĞER

Bu havuzda e-ticaret platformları büyük rol oynuyor. Bu platformlarda ayakta kalabilmek için mücadele veren işletmeler son yıllarda ağırlık verdikleri Ar-Ge çalışmalarının sonucunda hem ihracat havuzunu genişletmeyi planlıyor hem de katma değerli ürünle elde ettiği satış gelirlerini artırmayı hedefliyor.





Teşviklerin %36’sı KOBİ’lere sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Dolaylı Ar-Ge Teşvikleri’ni açıkladı. Dolaylı Ar-Ge teşviklerinden yararlanan girişimler büyüklük gruplarına göre ele alındığında, 9 bin 30 girişimin yüzde 88,0'ının küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) olduğu görüldü. Girişim sayısı bakımından Ar-Ge teşviklerinden yararlanan büyük ölçekli girişimlerin payı yüzde 12,0 iken bu girişimler dolaylı Ar-Ge teşviklerinin yüzde 63,9'undan yararlandı.KOBİ'lerin dolaylı Ar-Ge teşviklerinden yararlanma oranı yüzde 36,1 oldu. Büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, KOBİ'lere sağlanan 21 milyar 409 milyon TL olan dolaylı Ar-Ge teşvik miktarının yüzde 51,0'ının orta ölçekli, yüzde 37,2'sinin küçük ölçekli ve yüzde 11,7'sinin ise mikro ölçekli girişimlere sağlandığı gözlendi.











