Yabancı yatırımcı akını

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan MÜSİAD EXPO 2024, 8 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar buluşarak yeni işbirlikleri kuracak. 24 sektörden 300’ü aşkın katılımcı firmayı bir araya getirerek B2B görüşmelerle ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen etkinlik, Türkiye’nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonunu taşıyor. Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelere ev sahipliği yapacak fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve MoU anlaşmaları imza törenleri yapılacak.





500’Ü AŞKIN ALIM HEYETİ

Bu yıl 20. kez düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından iş insanlarını ağırlayarak ticaret köprüleri kurulması hedefleniyor. İran, Almanya, Hindistan, Malezya, Çin, KKTC ve Venezuela gibi ülkelerden katılımcılar, fuara güçlü bir uluslararası kimlik kazandırıyor. 500’ü aşkın yabancı alım heyetinin ağırlanacağı etkinlik özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin küresel pazara açılması için büyük bir fırsat oluşturuyor. 18 bin metrekare alana yayılacak organizasyonda kurulacak iş birlikleri sayesinde kalıcı ticaretin temelleri atılmış olacak.





300’Ü AŞKIN FİRMA BURADA

24 sektörden 300’ü aşkın katılımcı firmayı bir araya getirerek B2B görüşmelerle ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor. Fuar kapsamında, 28. Uluslararası İş Forumu (IBF), 25 Kasım tarihinde ‘İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç’ temasıyla düzenlenecek.











