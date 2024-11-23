Bir milyar dolarlık fuar başlıyor

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, 26-29 Kasım'da gerçekleştirilecek. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, kapsamlı programlarla iş dünyasını bir araya getirecek.





300 FİRMA STANT AÇACAK

Bu yılki etkinlikte, 88 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar buluşarak yeni işbirlikleri kuracak. 24 sektörden 300'ü aşkın katılımcı firmayı bir araya getirerek B2B görüşmelerle ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen etkinlik, Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonunu taşıyor. Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelere ev sahipliği yapacak fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve MoU anlaşmaları imza törenleri yapılacak.





500 ALIM HEYETİ GELİYOR

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO'nun Türkiye'nin küresel ticaret potansiyelini artıran önemli bir platform olduğunu belirtti. Bu yıl 20’nci kez düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından iş insanlarını ağırlayarak ticaret köprüleri kuracaklarını anlatan Asmalı, "İran, Almanya, Hindistan, Malezya, Çin, KKTC ve Venezuela gibi ülkelerden katılımcılar, fuarımıza güçlü bir uluslararası kimlik kazandırıyor. 500'ü aşkın yabancı alım heyeti ve 18 bin metrekarelik fuar alanımızla yerli ve yabancı iş insanlarını güçlü iş birlikleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.





Mahmut Asmalı

ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ

Mahmut Asmalı, bu yıl ihracat bağlantılarını güçlendiren B2B görüşmelerle 1 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamayı hedeflediklerini kaydederek, "Fuarımızda ayrıca tekstilden savunma sanayisine, gıdadan inşaat sektörüne kadar pek çok farklı sektörden iş bağlantıları kurulacak. MÜSİAD EXPO yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda güvenin ve dayanışmanın merkezi olmaya devam edecek. Ülkemizin üretim gücünü uluslararası arenada en güçlü şekilde sergilemek için buradayız” değerlendirmesinde bulundu.











