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Vakıf Katılım’dan KOBİ ve işletmeler için yeni dijital platform: Paket

Vakıf Katılım’dan KOBİ ve işletmeler için yeni dijital platform: Paket

04:0026/11/2024, Salı
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Müşterilerine hızlı ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunma vizyonu doğrultusunda açık bankacılık yatırımlarına hız kesmeden devam eden Vakıf Katılım, şimdi de tüm KOBİ ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak e-Yönetim Platformu Paket’i hayata geçirdi. Firmaların tüm ihtiyaçlarına tek çatı altında çözümler sunmak amacıyla hayata geçirilen Paket, KOBİ ve işletmelerin, bankadaki ihtiyaçlarını ön muhasebe uygulamasıyla birleştirerek, tek uygulama üzerinden yapmalarına olanak sunuyor.

Büyüme stratejisinin temelini müşteri ihtiyaçları üzerine inşa eden Vakıf Katılım bu alandaki çalışmalarına yeni e-Yönetim Platformu Paket’i ekledi. KOBİ ve işletmelerin bankadaki ihtiyaçlarını ön muhasebe uygulamasıyla birleştiren Paket, e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv konularında da büyük kolaylıklar sağlıyor.


Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben

HIZLI VE ERİŞİLEBİLİR BANKACILIK HİZMETİ

Paket ile Banka müşterileri artık, hesap ekstrelerine istediği zaman erişebilirken tüm kart kampanyalarının dahil olduğu kredi kartları ile tahsilat yapabilecek, link ile ödeme alabilecek, aynı zamanda e-Faturasını kesebilecek ve tüm bunları mobil uygulamadan ve web’ten rahatlıkla takip edebilecek. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Vakıf Katılım olarak müşterilerimize hızlı ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunma vizyonu doğrultusunda açık bankacılık yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda şimdi de tüm KOBİ ve işletmelerimizin hayatını kolaylaştıracak e-Yönetim Platformumuz Paket’i hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


İŞLETMELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Firmaların bütün ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmak amacıyla oluşturduğumuz Paket aynı zamanda vergi ödemeleri, Cep POS, Fatura Ödeme, Linkle Ödeme alma gibi açık bankacılık servisleriyle de uçtan uca çözüm sunuyor. Paket ile KOBİ ve işletmelerimizin, dijital dönüşümüne öncülük etmenin ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yenilikçi ve dijital ürünün hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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