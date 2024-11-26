Vakıf Katılım’dan KOBİ ve işletmeler için yeni dijital platform: Paket

Paket ile Banka müşterileri artık, hesap ekstrelerine istediği zaman erişebilirken tüm kart kampanyalarının dahil olduğu kredi kartları ile tahsilat yapabilecek, link ile ödeme alabilecek, aynı zamanda e-Faturasını kesebilecek ve tüm bunları mobil uygulamadan ve web’ten rahatlıkla takip edebilecek. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Vakıf Katılım olarak müşterilerimize hızlı ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunma vizyonu doğrultusunda açık bankacılık yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda şimdi de tüm KOBİ ve işletmelerimizin hayatını kolaylaştıracak e-Yönetim Platformumuz Paket’i hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.