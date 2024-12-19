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Asgari ücrette 3'üncü toplantı sona erdi: Rakam belli oldu mu?

Asgari ücrette 3'üncü toplantı sona erdi: Rakam belli oldu mu?

Seren Som
12:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yapılan ilk iki toplantıda herhangi bir rakam konuşulmamış güncel ekonomik veriler tartışılmıştı.
Yapılan ilk iki toplantıda herhangi bir rakam konuşulmamış güncel ekonomik veriler tartışılmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3. kez toplandı. Bugünkü toplantıda masaya rakamın gelmesi bekleniyordu. Bakanlıkta yapılan toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar rakam konuşulmadığını, asgari ücret için talep ettikleri rakamı saat 16.00'da açıklayacaklarını belirtti.

Yedi milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.


İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında üçüncü toplantısına başladı.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 11.30'da başlayan toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.

Rakam konuşulmadı

Görüşmelerde işçi ve işveren taraflarının asgari ücret için tekliflerini sunması bekleniyordu. Bakanlıkta yapılan toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptığı açıklamada, rakam konuşulmadığını açıkladı.

Ağar, "Bugün Çalışma Bakanımız da komisyona başkanlık etti. Taleplerimizi sunduk. Asgari ücret düşük olursa bir yıl çalışır ve geçinemeyiz. Bir yıldan beri alım gücünden dolayı 17 bin liranın 11 bin lirası gitti. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Dolayısıyla makul ücretlerde kabul edeceğimiz bir ücret olursa tamam deriz" dedi.

Dördüncü toplantı tarihi belli mi?

Ağar, dördüncü toplantının haftaya olabileceğini ancak net bir tarih olmadığını söyledi. "Önümüzdeki hafta rakam ve sonuç gelir" ifadelerini kullanan Ağar, "Artık şuraya geldik. Milleti beklentiye sokmanın anlamı yok." diye konuştu.

Meclis'te önceki gün gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Işıkhan’ın, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra tekrar başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

  • Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirdi.

'Biz para isteyen tarafız'

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrası yaptığı açıklamada,
"Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini tahmin ediyorum. Burada, üçüncü toplantıdan önce bir rakamın belirlenmesini bir daha sizin huzurunuzda talep ediyorum. Bir daha söylüyorum, biz para veren taraf değiliz, para isteyen tarafız"
demişti.

Hangi kalemleri etkiliyor?

Asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira tutarında hesaplanıyor. Asgari ücret rakamı;
işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması
gibi birçok kalemi de etkiliyor.

Yüzde kaç yapılırsa, asgari ücret ne kadar olur?

TCMB'nin 2025 hedefi olan
yüzde 21
'lik zam yapıldığında ise 20 bin 572 liraya çıkacak.
Asgari ücret, piyasa beklentileri dahilinde
yüzde 30
zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.
Yüzde 40
zam uygulanırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 liraya ulaşacak.
Asgari ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılı için öngördüğü
yüzde 44
'lük hedefi oranında artırılırsa 24 bin 483 lirayı
bulacak.
Yüzde 50
zam olursa 25.503 lira ediyor.

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TÜRK-İŞ’in teklifine göre asgari ücrete yüzde kaç oranında zam gelecek?