Asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira tutarında hesaplanıyor. Asgari ücret rakamı;

işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması