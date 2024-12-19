Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3. kez toplandı. Bugünkü toplantıda masaya rakamın gelmesi bekleniyordu. Bakanlıkta yapılan toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar rakam konuşulmadığını, asgari ücret için talep ettikleri rakamı saat 16.00'da açıklayacaklarını belirtti.
Yedi milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında üçüncü toplantısına başladı.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 11.30'da başlayan toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.
Rakam konuşulmadı
Görüşmelerde işçi ve işveren taraflarının asgari ücret için tekliflerini sunması bekleniyordu. Bakanlıkta yapılan toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptığı açıklamada, rakam konuşulmadığını açıkladı.
Ağar, "Bugün Çalışma Bakanımız da komisyona başkanlık etti. Taleplerimizi sunduk. Asgari ücret düşük olursa bir yıl çalışır ve geçinemeyiz. Bir yıldan beri alım gücünden dolayı 17 bin liranın 11 bin lirası gitti. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Dolayısıyla makul ücretlerde kabul edeceğimiz bir ücret olursa tamam deriz" dedi.
Dördüncü toplantı tarihi belli mi?
Ağar, dördüncü toplantının haftaya olabileceğini ancak net bir tarih olmadığını söyledi. "Önümüzdeki hafta rakam ve sonuç gelir" ifadelerini kullanan Ağar, "Artık şuraya geldik. Milleti beklentiye sokmanın anlamı yok." diye konuştu.
Meclis'te önceki gün gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Işıkhan’ın, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra tekrar başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.
- Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirdi.