Asgari ücret pazarlığı yarılandı: Herhangi bir ücret konuşulmadı

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık tarihinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30’da ikinci kez bir araya geldi. İkinci toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz. Aklımızda mutlaka bir şey var. O ücreti de hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz." dedi.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında yapılan ikinci toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetlerinin temsil etti.
Ekonomik veri ve raporlar komisyonla paylaşıldı
Herhangi bir ücret görüşülmedi
"O ücreti biz değil hükümet söylemeli"
Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin sunum yaptığını belirten Ağar, sunumların ardından işçi ve işveren heyetlerinin görüşlerini dile getirdiğini söyledi.
"Asgari ücret, pazarlık masası değil"
Hükümet ve işveren temsilcilerinden yeni asgari ücrete dair bir öneri beklediklerini vurgulayan Ağar, şöyle devam etti:
"Güzel günlerden biz de faydalanmak istiyoruz"
Ağar, yeni asgari ücretin milyonlarca asgari ücretli çalışanın yaşam koşulları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Komisyondaki işçiler talepleri yazılı bildirecek
"Günün şartlarına göre ücret talep ediyoruz"
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için sürecin çok uzamayacağını, henüz tarihi belli olmayan üçüncü toplantıda yeni ücretin belirlenebileceğini vurgulayan Ağar, şunları söyledi: