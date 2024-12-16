Asgari ücret pazarlığı yarılandı: Herhangi bir ücret konuşulmadı

"Bu rakamı kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim. 'Ona göre bir yol çizelim.' dedik. Ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi: Toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz. Elbette ki getiriyoruz toplu iş sözleşmesi döneminde. Toplu iş sözleşmesi pazarlık masası, müzakere masası. Asgari ücret, pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışanların başlangıç ücretinin belirlendiği ücrettir. Dolayısıyla toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer, aylarca masada müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Anlaşamadığın zaman grev aşamasına kadar yolu var."