Ticaret Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi denetim mesaisi

"Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle mübarek Kurban Bayramı'nın huzur ve coşkusunu vatandaşlarımızın tam anlamıyla yaşayabilmesi adına, mevcut denetim faaliyetlerimizi 81 ilimizde daha da yoğunlaştırarak bayram öncesi ve bayram boyunca etkin şekilde yerine getiriyoruz. Bu bağlamda, özellikle alışveriş merkezleri, zincir marketler ve gıda ile bayramlık ürün satış noktaları, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince aralıksız olarak denetleniyor. Hedefimiz vatandaşlarımıza güvenli ve huzurlu bir alışveriş imkanı sunmaktır"

"Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle mübarek Kurban Bayramı'nın huzur ve coşkusunu vatandaşlarımızın tam anlamıyla yaşayabilmesi adına, mevcut denetim faaliyetlerimizi 81 ilimizde daha da yoğunlaştırarak bayram öncesi ve bayram boyunca etkin şekilde yerine getiriyoruz. Bu bağlamda, özellikle alışveriş merkezleri, zincir marketler ve gıda ile bayramlık ürün satış noktaları, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince aralıksız olarak denetleniyor. Hedefimiz vatandaşlarımıza güvenli ve huzurlu bir alışveriş imkanı sunmaktır"

"Bu doğrultuda, değerli vatandaşlarımızın şahit oldukları her türlü fırsatçı girişimi Ticaret Bakanlığımızın çağrı merkezi, resmi internet sitesi ve ilgili diğer iletişim kanallarına bildirerek, mücadelemize katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz. İşletmelerimizeyse kanun ve kurallara tam uyum göstermeleri, tüketici haklarını gözetmeleri ve vatandaşlarımızın bayram sevincini eksiksiz yaşamalarına destek olmalarının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Aksi yönde hareket ederek vatandaşlarımızın bayram sevincini zedeleyen her türlü faaliyet, Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı bir şekilde ceza işlemine tabi tutulacaktır. Bu itibarla vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur, güven ve mutluluk içinde geçirmeleri ve ticari hayatın olağan şekilde akışı için çalışmalarımızın tüm gücümüzle kesintisiz olarak sürdürüleceğini bir kez daha vurguluyoruz"