Ticaret Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi denetim mesaisi

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan şahit oldukları fırsatçı girişimleri kendilerine iletmelerini istedi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik haklarını korumak adına, her türlü spekülatif ve fırsatçı girişim karşısında son derece kararlı bir duruş sergilenmeye devam ediyor.
Açıklamada, Kurban Bayramı tatili vesilesiyle seyahat eden vatandaşların kara yolları güzergahlarındaki dinlenme tesislerinde yaşayabilecekleri olası mağduriyetleri engellemek amacıyla ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarla güçlü bir koordinasyon içinde etkin denetim çalışmasının sürdürüleceği bildirildi.
İşletmelere "tüketici haklarını gözetin" mesajı
Vatandaşların refahını ve memnuniyetini sağlamak üzere her türlü tedbirin hassasiyetle alınacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu doğrultuda, değerli vatandaşlarımızın şahit oldukları her türlü fırsatçı girişimi Ticaret Bakanlığımızın çağrı merkezi, resmi internet sitesi ve ilgili diğer iletişim kanallarına bildirerek, mücadelemize katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz. İşletmelerimizeyse kanun ve kurallara tam uyum göstermeleri, tüketici haklarını gözetmeleri ve vatandaşlarımızın bayram sevincini eksiksiz yaşamalarına destek olmalarının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Aksi yönde hareket ederek vatandaşlarımızın bayram sevincini zedeleyen her türlü faaliyet, Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı bir şekilde ceza işlemine tabi tutulacaktır. Bu itibarla vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur, güven ve mutluluk içinde geçirmeleri ve ticari hayatın olağan şekilde akışı için çalışmalarımızın tüm gücümüzle kesintisiz olarak sürdürüleceğini bir kez daha vurguluyoruz"