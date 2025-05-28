Yerli üreticiyi koruyacak hamle: Ticaret Bakanlığı dampingli haksız ithalat ile mücadeleyi sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı; yerli üreticiyi, milli üretimi haksız ticaret ve dampingli ithalattan korumaya yönelik önemli bir adım attı. Çin, Hindistan, Endonezya ve Vietnam başta olmak üzere bazı Uzak Doğulu ülkelerden ithal edilen elyaf iplik gibi ürünlerdeki 130 damping ve sübvansiyona karşı tebdir aldı.
Son yıllarda, devlet destekleri ve sübvansiyonlarla dış pazarlarda avantaj elde eden Uzak Doğu menşeili ürünlere karşı yerli üreticiyi koruyacak tedbirler alınmaya devam ediyor. Çin başta olmak üzere Malezya, Hindistan gibi ülkelerden gelen ucuz ürünler yerli üretici için tehdit oluşturuyor. Milyarlarca dolar vererek ithal ettiğimiz söz konusu malları aslında yurt içinde üretebiliyoruz. Bu durumun farkında olan Ticaret Bakanlığı da, dampingli ithalattan kaynaklanan zararların önüne geçmek amacıyla yeni kararları uygulamaya aldı. Bu kapsamda, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik bazı tebliğler yürürlüğe konuldu.
UZAK DOĞULU İTHAL İPLİĞE SORUŞTURMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu tebliğler kapsamında Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge gözden geçirme soruşturması başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, halihazırda 130 dampinge ve sübvansiyona karşı tedbir alındığı, ayrıca 9'ar üründe 14 nihai gözden geçirme ve 23 damping soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
ÇİN YİNE İLK SIRADA
Yerli üretim tarafında yapılan başvuru üzerine Çin menşeli "güneş panelleri için bağlantı kutuları", "sodyum glukonat" ve "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler" ithalatına yönelik de bir damping soruşturması başlattı. Dikkati çekilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, haksız rekabete karşı yerli üretimin yanında yer almaya devam etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.
ULUSLARARASI TİCARETE AYKIRI
- Uluslararası ticaret kurallarıyla yürütülen soruşturmalar sonucu, yerli üreticinin haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunduğu vurgulanan açıklamada, böylelikle dampingli ithalattan kaynaklanan haksız ticaretin ve zararın önüne geçildiği ifade edildi. Bakanlık bilgilendirmesinde, "İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki mevzuat çerçevesinde, şikayet üzerine veya gerektiğinde resen yapılabilen inceleme sonucunda, dampinge konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan maddi zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılabilmektedir" ifadeleri kullandı.