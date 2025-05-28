Yerli üreticiyi koruyacak hamle: Ticaret Bakanlığı dampingli haksız ithalat ile mücadeleyi sürdürüyor

Son yıllarda, devlet destekleri ve sübvansiyonlarla dış pazarlarda avantaj elde eden Uzak Doğu menşeili ürünlere karşı yerli üreticiyi koruyacak tedbirler alınmaya devam ediyor. Çin başta olmak üzere Malezya, Hindistan gibi ülkelerden gelen ucuz ürünler yerli üretici için tehdit oluşturuyor. Milyarlarca dolar vererek ithal ettiğimiz söz konusu malları aslında yurt içinde üretebiliyoruz. Bu durumun farkında olan Ticaret Bakanlığı da, dampingli ithalattan kaynaklanan zararların önüne geçmek amacıyla yeni kararları uygulamaya aldı. Bu kapsamda, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik bazı tebliğler yürürlüğe konuldu.