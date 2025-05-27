Merkez Bankası'ndan 'Papara' açıklaması: Ödemede geçici olarak günlük limitler uygulanacak

Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla mal varlığına el konulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Merkez'den yapılan açıklamada ödemede geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağı; kullanıcıların ödeme ve fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olduğu belirtildi.

Öte yandan TCMB'nin, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğü de kaydedildi.

İşte Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

MASAK raporunda ortaya çıktı

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

Kripto cüzdan adresleriyle aklanma girişimi

Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.

TMSF kayyum olarak atandı

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.







