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Değerli ihracata adım adım

Değerli ihracata adım adım

04:00, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Değerli ihracata adım adım
Ömer Bolat.

Geçen yıl ortalama kilogram değeri 1 dolar 53 sent olan ihracat birim değerinin eylül sonu itibarıyla 1 dolar 73 sente yükseldiğini belirten Ticaret Bakanı Bolat, “Çimento, mermer gibi tonajda çok büyük ama daha düşük değerde olan kalemleri düştüğümüzde kilogram ihracatımız 2 dolar 11 sente çıktı. Bu rakamlar, ihracattaki inovasyon ve katma değer katkısının nasıl arttığını gösteriyor” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Innovation Week 2026 (Türkiye İnovasyon Haftası-TIW26), bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı etkinliğin ikinci gününde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Innovation Week'te sadece yeni teknolojilerin, ürünlerin ve iş modellerinin konuşulmadığını, dünyanın nereye gittiğini ve Türkiye'nin bu dünyanın neresinde olacağının da konuşulduğunu söyledi. Bilişim ve teknolojide yaşanan değişime işaret eden Bolat, gelişmenin anahtarının Ar-Ge, yenilik, marka, tasarım ve katma değer olduğu yeni bir çağın içinde bulunduklarını, Ticaret Bakanlığı olarak TİM ve benzeri tüm kuruluşlarla bu konular üzerindeki çalışmaları teşvik etmek amacıyla bu organizasyonları yaptıklarını dile getirdi.

YAPAY ZEKÂ BİLGİYE ERİŞİMİ HIZLANDIRDI

Bolat, son birkaç yılın en popüler konuları arasında yer alan yapay zekânın insan hayatını çoktan değiştirmeye başladığını, bilgiye ulaşmanın ve erişimin çok hızlandığını belirtti. Bolat, yapay zekanın küresel büyümeye katkısına işaret ederek, "Yapay zekanın 2040 yılına kadar küresel ticareti yüzde 40 artırabileceği düşünülmektedir. Teknolojik dönüşüm ve yapay zekâ yatırımları çok hızlanırken tedarik zincirleri değişiyor" dedi.

BÜTÜN SEKTÖRLERDE KALİTEYİ ARTIRACAĞIZ

Mal ve hizmetler ihracatında yıl sonu hedefinin 410 milyar dolar olduğunu, eylül itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 409 milyar dolara ulaştıklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti: “Burada inovasyonun, teknolojinin, Ar-Ge'nin katkılarını en çok görebileceğimiz alan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız olmaktadır. 2002'de yüzde 30,4 olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam mal ihracatındaki payı 10 milyar dolardı. Bu rakam geçen yıl sonunda 112 milyar dolara geldi. Bu yıl da ilk 9 ay itibarıyla 86,5 milyar dolara yükseldi. Pay olarak da yüzde 43,7'ye ulaştık. Amacımız geleneksel, emek yoğun ve Türkiye'nin rekabet gücü olan ürünlerdeki ihracatımızı artırma hedefimizi bir kanadımızla devam ettirirken bir kanadımızla da katma değeri, marka değeri, inovasyon değeri ve yüksek teknolojik değeri olan ürünleri artırmak.” Türkiye'nin kilogram başına ihracat birim değerindeki artışa dikkat çeken Bolat, şunları kaydetti:

SAVUNMA SANAYİ ORTALAMANIN 39 KATI

“Geçen yıl ortalama kilogramı 1 dolar 53 sent olan ihracatımız bu yıl ilk 9 ay sonunda 1 dolar 73 sente yükseldi. Çimento, mermer gibi tonajda çok büyük ama daha düşük değerde olan ihracat kalemlerini düştüğümüzde kilogram ihracatımız 2 dolar 11 sente yükselmiş oldu. Savunma sanayiinde 61,5 dolar, yani Türkiye ortalamasının 39 katı, ilaç sektöründe 25 dolar, gemi ve yat sektöründe 14 dolar, otomotiv sektöründe 9 dolar. Hatta hazır giyimde 80 dolar, 100 dolara kadar yükselen kilogram değeri olan ihracatımız bulunmakta. Bu rakamlar, Türkiye'nin ihracatındaki inovasyon ve katma değer katkısının nasıl yükseldiğini en çarpıcı şekilde gösteriyor.”

Katma değerli üretime 30 milyar dolarlık tahsis

  • Bakan Bolat, son 23 yılda Ar-Ge harcamalarında, patent başvurularında, teknopark ve nitelikli üretim bölgesi ile sanayi ve tasarım merkezi ile araştırmacı sayılarında yaşanan artışa değinerek, bu artışların nitelikli ihracata katkısına işaret etti. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın detaylarını paylaşan Bolat, "Vergi teşvikleri, hibe destekleri, düşük maliyetli finansman destekleriyle 30 milyar dolarlık bir kaynak Türkiye'nin teknolojisini ve katma değerli üretimini geliştirmeyi hedefleyen yatırımlara tahsis edilmektedir" dedi.

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Başlıklar :İhracatEkonomiömer bolat
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