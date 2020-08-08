TÜMOSAN savunmada da iddialı: Türkiye, dünyada söz sahibi bir ülke olacak

TÜMOSAN, Konya'daki fabrikasında yılda 45 bin traktör, 75 bin motor üretebilme kapasitesine sahip.

TÜMOSAN açıklamasına göre Genel Müdür Halim Tosun, yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirdikleri üretimi ve savunma sanayisi çalışmaları hakkında soruları cevapladı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde TÜMOSAN gibi firmaların üretimleriyle birlikte yerlilik oranının artmasına katkı sağlanacağını ifade eden Tosun, "Savunma Sanayi Başkanlığı’nın büyük katkı ve destekleriyle Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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"2016 yılından itibaren sürekli ürün gamını genişletmekte"

Tosun, TÜMOSAN'ın 1976 yılında temeli atılan bir şirket olduğunu belirterek, şirketin 1976 yılında motor tahrik ve aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulduğunu kaydetti. 1981 yılında ilk dizel motor üretimine başladıklarını aktaran Tosun, 1984 yılından bu yana da ilk traktörünü üreterek, Türkiye’deki tarım sektörüne yerli ve milli traktör tedariki sağlayan bir kuruluş olduklarını kaydetti.

2004 yılında özelleştirme kapsamına alınan TÜMOSAN'ın Albayrak Grubu bünyesine katıldığını aktaran Tosun, şunları kaydetti:

TÜMOSAN, 2012 yılında yaklaşık yüzde 30’luk kısmı halka arz edilerek sermaye piyasalarında yerini almıştır. Firma, 2015 yılında faaliyet alanını genişleterek TÜMOSAN markalı zirai ekipman üretimi ve satışına başladı. 2016 yılından itibaren sürekli ürün gamını genişletmektedir. Böylece 4 ürün grubunda 19 zirai ekipman 280'den fazla model çeşitliliğiyle sektöre yenilik getirmiştir.

OYNAT 00:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜMOSAN'ın ürettiği PUSAT'ı inceledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, #IDEF19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışına katıldı. Törenden sonra TÜMOSAN standını ziyaret eden Erdoğan, TÜMOSAN tarafından tamamen özgün geliştirilen PUSAT 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı (TTZA) inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.



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Şirketimiz savunma sanayisiyle, 2014 yılında teklifi çağrı dosyası Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından paylaşılan 'Altay Güç Grubu Geliştirme Projesi' ile başlamıştır. O günden itibaren günümüze kadar TÜMOSAN içinde bulunduğu savunma sanayii projelerinde hem aktif çalışıyor hem de know-how sağlıyor. Özellikle zırhlı araç, zırhlı araçların motorları, transmisyon aktarma organlarını üreterek yerli ve milli taktik tekerlekli araç konsept tasarım çalışmalarında aktif olarak rol almaya devam etmektedir."

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"Minimum yüzde 20 oranında maliyet avantajı sağlanacak"

Tosun, 2018 yılı sonu itibarıyla test aşamasına gelen 8 1 senkromeçli otomatik şanzıman ile 1 Mart 2017'de Ar-Ge çalışması başlatılan tork konvertörlü tam otomatik şanzımanın endüstriyel prototipini tanıttıklarını aktardı.

Söz konusu fuarda ayrıca PUSAT için geliştirilen hibrit güç paketi ile Zırhlı Muharebe Araçları için geliştirlen "ALP" güç grubunun dikkati çeken ürünleri arasında yer aldığını aktaran Tosun, "Savunma sanayisinin yerlileşmesinde büyük gelişmeler var. Savunma sanayii sektöründe üretilen bazı ürünlerin yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle bunu yurtiçi kaynaklı hale getirmeye çalışan bir kaç firma var ve TÜMOSAN olarak biz de bunun için çalışıyoruz. Bu şekilde Türkiye’de yerlilik oranının artmasına katkı sağlıyoruz.

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Savunma sanayisindeki yerli üretim zırhlı araçların mevcutta yüzde 50-55 oranlarındaki yerlilik düzeyinin, yerli motor ve aktarma organlarının Türkiye’de üretimiyle beraber, yaklaşık yüzde 20 artarak 75’lere kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu durumda yurt dışından ithal olarak alınacak zırhlı araçların maliyetine kıyasla, minimum yüzde 20 oranında maliyet avantajı sağlanacağı öngörülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

FOTOĞRAF 22 TÜMOSAN mühendisleri tarafından yüzde 100 yerli olarak tasarlanıp üretilen TÜMOSAN PUSAT, milli motor, şanzıman, güç aktarma, süspansiyon ve elektronik sistemleri IDEF fuarında 8 numaralı HALL’de yerini aldı. Fuarda tüm detayları inceleyen Yenişafak, 4x4 savunma araçları arasında teknoloji ve performans açısından dikkat çeken PUSAT'ı görüntüledi. PUSAT fuarın gözdesi olarak kendisinden söz ettiriyor. PUSAT gösterişinin yanı sıra performansıyla da göz dolduruyor. Son teknoloji ile yeni nesil 4 silindirli TÜMOSAN motoru, otomatik TÜMOSAN şanzımanı ve güç aktarma sistemi sayesinde yüzde 30 yakıt tasarrufu da sağlıyor. Her türlü arazi koşulunda hizmet verebilen PUSAT farklı silah ve balistik koruma sistemleri ile elektronik donanımların entegrasyonu sayesinde aracın tasarımı istenilen görev profiline uygun hale getirilebiliyor. TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT, tehdit ortamının gerektirdiği zırh korumasına da sahip ve yüzde 100 yerli olma özelliği taşıyor. PUSAT, TÜMOSAN’ın askeri araç ailesi konseptinde çalışmalara başladığı hafif sınıftaki ilk üyesi. PUSAT’ın ardından orta ve ağır sınıfta araçların çalışmaları devam edecek. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, IDEF fuarında TÜMOSAN'ın standını ziyaret etti. Nuri Albayrak, PUSAT'ı da yakından inceledi. Fuarda Dubai askeri yetkilileri TÜMOSAN standını ziyaret etti ve TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün'den bilgi aldı. TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı . . . . . . . TÜMOSAN PUSAT IDEF'te yerini aldı TÜMOSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, yüzde 100 yerli ve hafif taktik tekerlekli zırhlı araç “TÜMOSAN PUSAT" IDEF 2017'de yerini aldı. İlk kez bugün görücüye çıkan PUSAT, 4x4 savunma araçları arasında dikkatleri üzerine topladı.

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"Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç" üretimi projesi devam ediyor

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde FNSS ile TÜMOSAN'ın 2019 yılı aralık ayında anlaşma yaptığını anımsatan Halim Tosun, bu anlaşma kapsamında "Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç" üretimi projesinin motor tedarikini üstlendiklerini kaydetti. Tosun, yaklaşık 36 ay sürecek olan bu projede çalışmaların hızla devam ettiği bilgisini verdi.

OYNAT 00:00 TSK gücünü TÜMOSAN'ın yerli motorundan alacak TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, ürettikleri motor güçlerini 530 beygire kadar çıkardıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli motorla karşılamaya başlayacaklarını bildirdi. Türkiye'de yerli motor üreten tek firmanın TÜMOSAN olduğuna dikkat çeken Albayrak 'Motor güçlerini 115, 350 ve 530 beygire kadar çıkarttık. En kısa zamanda 750 ve yukarı güçleri üretmeye çalışacağız, altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinde yenilenmesi gereken 5 bine yakın araç gereç motoru var. Bunların ilk aşamasına 100 araçla başladık, devamı da gelecek inşallah' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:57 TSK'da bir ilk: Zırhlı araçlara tamamen yerli TÜMOSAN motoru entegre edilecek TÜMOSAN ile FNSS arasında 'Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi' imzalandı. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca TÜMOSAN'ın motorları entegre edilecek. 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak. Projede yerli motor kullanılması konusunda ısrarcı olduklarını dile getiren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜMOSAN firmasına bu konudaki gayretleri için teşekkür etti.

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OYNAT 01:06 Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor TÜMOSAN bünyesinde oluşturulan kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, yakın zamanda patlatma testiyle gücünü ortaya koyacak. TÜMOSAN mümkün olan en kısa zamanda aracı kullanıcı makamları tarafından gerçekleştirilecek saha ve kabul testlerine hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, araç için kritik öneme sahip ve güvenlik seviyesini ortaya koyacak olan 'patlatma testi'nin fuardan kısa süre sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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