Türkiye'nin Azerbaycan'a silah ihracatı yüzde 600 arttı.

Azerbaycan'ın Türkiye'den yaptığı silah ithalatı son 11 ayda yüzde 600 arttı.

Türkiye'den 256 milyon dolarlık silah ve askeri teçhizat ithal eden Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması sırasında ithal ettiği silah ve mühimmatları aktif şekilde kullandı.

SİHA'ların operasyonlarında Ermenistan ordusu yaklaşık 3.5 milyar dolar değerinde zayiat verdi.

Rusya'dan aldığı hava savunma sistemleri, zırhlı araçları ve tankları imha edilen Ermenistan, tarihinin en ağır yenilgisini yaşadı.

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TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALIYORLAR

Azerbaycan'ın aktif şekilde kullandığı Türk savunma sanayi ürünleri aynı zamanda dünyanın da dikkatini çekti. Dağlık Karabağ'daki savaşın ardından çok sayıda ülke, yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünlerini satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldı.

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