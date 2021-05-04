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Ekonomi TUSAŞtan önemli bir hamle daha Yerli ve milli üretimlerini dünyaya 3D tanıtılacak
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ’tan önemli bir hamle daha: Yerli ve milli üretimlerini dünyaya 3D tanıtılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geliştirdiği hava platformlarını dünya kamuoyuna daha iyi tanıtmak için web sitesini yeniledi. Teknolojik yeniliklerin entegre edildiği yeni web sitesinde Türkiye’nin havacılık sektöründe ilk olarak TUSAŞ’ın geliştirdiği hava platformlarının 3D görünümleri de ziyaretçiler ile buluşuyor.

Haber Merkezi İHA
TUSAŞ’tan önemli bir hamle daha: Yerli ve milli üretimlerini dünyaya 3D tanıtılacak
TUSAŞ, yerli ve milli üretimlerini dünyaya 3D tanıtılacak.

Havacılık ve uzay alanında Türkiye’nin öncü şirketi TUSAŞ, dijital yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ APP ile 7’den 70’e havacılık tutkunlarına hitap edecek bir uygulama geliştiren TUSAŞ, gelişen teknolojiye cevap verebilecek özellikler eklediği web sitesini yeniledi. Mevcut web sitesindeki bilgilerin yanı sıra hava platformlarının son durumlarını ve özelliklerini de içeren yeni web sitesinde ziyaretçiler için keyifli bir deneyim yaşatacak olan hava platformlarının 3D görünümleri de yer alıyor.

TUSAŞ 300'üncü teslimatını gerçekleştirdi: Arı gibi çalışıyoruz
EKONOMİ
TUSAŞ 300'üncü teslimatını gerçekleştirdi: Arı gibi çalışıyoruz

Projeler hakkında detaylı bilgi

Kullanıcı dostu yapısı ile keyifli bir deneyim yaşatacak olan yeni web sitesinde TUSAŞ’ın geliştirdiği hava platformlarının ve uzay projelerinin yanı sıra TUSAŞ’ın uluslararası havacılık şirketleri için üretimini gerçekleştirdiği yapısal projeler de detaylıca incelenebilecek.

Türkiye'den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak
EKONOMİ
Türkiye'den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak


Türkiye’nin havacılık geleceğini inşa eden TUSAŞ’ın yeni web sitesine www.tusas.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında
OYNAT 02:51
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yerli imkanları ile üretimine hazırlandığı 'Milli Muharip Uçak' projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kotil, 'Bu uçak radardan korunacak. Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında. Bu uçak beşinci nesil savaş uçağı, bombalar altında kapaklarında saklı' dedi.

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