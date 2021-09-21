Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsünün geçiş ücretini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro (yaklaşık 150 TL) olacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "Şu anki mevcut gemi tarifesine göre 85 lira ücret alınıyor sadece otomobilden ve şoförden. Trafiğin, kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakikalık yolu 6 dakikada geçecekler." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı ​Bakanı Adil Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 15 euro olacak
​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki heyet ile köprünün 'kedi yolu'nu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya yürüdü.

Gelişme sonrası NTV canlı yayınında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, köprü geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı.

"30 DAKİKALIK YOLU 6 DAKİKADA GEÇECEK"

Bakan konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

  • "Mevcut geçişler, gemi ve feribotla sağlanıyor. Gemiyle 30 dakikanın üzerinde bir geçiş süresi var. Tabi bu süre gemiye bindikten sonra. Hele hava bozuk olduğu zaman, buranın havası rüzgarlı ve sisli oluyor gemiler kalkamıyor, bekliyorlar. Şu anki mevcut gemi tarifesine göre 85 lira ücret alınıyor sadece otomobilden ve şoförden. Yolcudan da ayrı bir ücret alınıyor. Köprü açılış ücreti, açıldıktan sonra 15 euro olacak. Trafiğin, kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakikalık yolu 6 dakikada geçecekler. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor."

Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
OYNAT 01:06
Bakan Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro (yaklaşık 150 TL) olacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, 'Şu anki mevcut gemi tarifesine göre 85 lira ücret alınıyor sadece otomobilden ve şoförden. Trafiğin, kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakikalık yolu 6 dakikada geçecekler.' dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Bakan Karaismailoğlu 'kedi yolu'nu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya yürüyor
GÜNDEM
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Bakan Karaismailoğlu 'kedi yolu'nu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya yürüyor

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
FOTOĞRAF 28
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Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na gelen basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesine götürüldü.
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Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan kedi yolundan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Title
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi.
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