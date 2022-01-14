Ekonomi Vali Demirtaş Çiftçilerimize 760 bin fidan dağıttık
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Vali Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin fidan dağıttık”

Ziraat Odaları Başkanları, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret ederek çiftçilere sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.

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Vali Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin fidan dağıttık”
Vali Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin fidan dağıttık”

Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Midyat Ziraat Odası Başkanı Abdülhalim Gümüş, Nusaybin Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Derik Ziraat Odası Başkanı Faruk Temelli ve Artuklu Ziraat Odası Başkanı Yardımcısı Tacettin Hazar, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce “Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çiftçilere dağıtılan fidanlar dolasıyla Vali Demirtaş’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Demirtaş, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Tarımsal alanda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, “Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle proje kapsamında 10 ilçemizdeki çiftçilerimize 580 bini bıttım, 75 bini zeytin ve 105 bini badem olmak üzere şuana kadar 760 bin fidanı ulaştırdık. Çiftçilerimizin yoğun talepleri üzerine 3’üncü etap başvurularını da almaya başladık. 3’üncü etapta da 450 bin fidanın dağıtımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Gelecek taleplere göre bu rakamı daha da artırabiliriz yeter ki üretim olsun. Zeytin fidanlarını sadece Derik ilçemizdeki çiftçilerimize dağıtıyoruz. Amacımız zeytin diyarı olan Derik ilçemizi zeytin alanında daha da cazibeli hale getirmektir. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarımızla birlikte her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız. Üreticilerimiz ile el birliğiyle üretecek, Mardin'imiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız.” dedi.

Vali Demirtaş, üreticilere yönelik yapılması planlanan çalışmalar hakkında Oda Başkanlarıyla bir süre hasbihal ederek taleplerini dinledi.

Ziyaret; Oda Başkanlarının verilen desteklerden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etmesinin ardından son buldu.

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