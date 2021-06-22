Yerli otomobil için önemli adım: Faaliyete geçti

Türkiye'nin Otomobili için çalışmalar, tanıtımının gerçekleştirildiği 27 Aralık 2019'dan bu yana aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı'nın, Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçtiği belirtildi.

TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi’nde faaliyete geçti.#usecasemobility™️#YeniLigeYolculuk #TOGG pic.twitter.com/hPzKvsEd2n — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) June 22, 2021

EKONOMİ TOGG fabrikasının inşaatı hızla ilerliyor

Toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak

TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

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EKONOMİ Yerli otomobilde yeni gelişme: Üretimini Karel yapacak

İlk seri otomobil 2022'nin son çeyreğinde banttan inecek

TOGG Gemlik Tesisi’nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021’de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İlk seri otomobil, 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek. Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak.

2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek. Türkiye’nin küresel rekabette akıllı teknolojiler üreten markası olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak.