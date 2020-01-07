Ekonomi İki mahallede yerli otomobil şaşkınlığı Arazilerine değer biçemiyorlar
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Yerli otomobil iki mahallede arsa fiyatlarını uçurdu

İki mahallede yerli otomobil şaşkınlığı: Arazilerine değer biçemiyorlar

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı iki mahallede yerli otomobil şaşkınlığı yaşanıyor. Karacabey tarafındaki organize sanayi bölgesine inşa edileceği düşünülürken fabrikanın kendi bölgelerine yapılacağını öğrenen arazi sahipleri mülklerine değer biçemiyor. Kararın açıklanması ile fiyatların bir gün içerisinde yüzde 40 arttığı bölgede 1 dönüm için 1 milyon TL isteyen bile var. Yüzüne bakılmayan araziler için bile çok sayıda telefon alan gayrimenkul uzmanları arsa sahiplerinin karar sonrası fiyat konusunda bocaladığını söylerken, temelin atılmasıyla fiyatların daha da artacağını kaydediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Yerli otomobilin fabrikasının kurulacağı bölgedeki arazi fiyatları bir gün içerisinde yüzde 40 arttı.
Yerli otomobilin fabrikasının kurulacağı bölgedeki arazi fiyatları bir gün içerisinde yüzde 40 arttı.

Aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle tanıtımının yapıldığı yerli otomobil büyük heyecana yol açtı. Tasarımı ve teknik özellikleri ile tüm kesimlerden de tam not alan aracın yola çıkacağı tarih 2022 yılı olarak belirlendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretimi yapılacak aracın merak edilen fabrika yeri de tanıtım günü açıklandı.

Fabrikanın şehirlerine kurulması için 26 il talip olurken, ağırlıkla Bursa ile Kocaeli arasında gidip gelindi. Uzun süren yapılan teknik çalışmalar ve TOGG'un özellikle tercihi olmasından kaynaklı iki il arasındaki yarışın kazananı ise Bursa oldu.

Yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bilişim Vadisi'nde yapıldı

KARACABEY PAS GEÇİLDİ: GEMLİK SÜRPRİZİ!

Resmi Gazete'de fabrikanın Bursa'da kurulacağının açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Karacabey ilçesinde yer alan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli oto heyecanı yaşanmaya başladı. Ancak 27 Aralık'taki tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrikanın Gemlik'teki TSK'ya ait 4 milyon m2'lik askeri araziye kurulacağını açıklaması bu sefer de Karacabey'in 90 km uzağındaki iki mahallede büyük sevince yol açtı.

20 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

22 milyar liraya inşa edilecek ve doğrudan 4 bin 323 kişinin istihdam edileceği dolaylı olarak ise 20 bin kişiye ekmek kapısı açacak yerli otomobilin fabrikası da araç gibi akıllı olacak. 2021 yılında üretimine başlanacak yerli otomobilin 2022 yılında tüm ülkede şarj altyapısı hazır hale getirilerek yollara çıkması bekleniyor.

'Türkiye'nin Otomobili' burada üretilecek: Alanda inceleme yapıldı
EKONOMİ
'Türkiye'nin Otomobili' burada üretilecek: Alanda inceleme yapıldı

1 MİLYON M2 ALANA İNŞA EDİLECEK

Yerli otomobilin Gemlik'te kurulacağı askeri arazinin büyüklüğü 4 milyon m2. Bu arazinin 1 milyon m2'sine yerli oto için üretim tesisi yapılacak. Fabrikanın temelinin 2020 yılının ikinci yarısında atılması planlanıyor.

Tüm dünyada büyük ses getiren yerli otonun üretim yerinin belli olmasının ardından fabrika arazisine yakın bölgedeki arsa fiyatları da hareketlenmeye başladı.

Yerli otomobilin üretiminin yapılacağı Gemlik'teki 4 milyon m2'lik askeri arazi.

DENİZE SIFIR, DİBİNDE LİMAN VAR!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev arazi denize sıfır bulunuyor. Arazinin hemen yanı başında ise liman yer alıyor. Liman sayesinde araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması da planlanıyor. Şehir merkezine 10 dk mesafede bulunana arazinin Osmangazi Köprüsü'ne mesafesi ise yaklaşık 60 km.

YÜZDE 40 ARTTI, TEMEL İLE DAHA DA YÜKSELECEK

27 Aralık'ta yapılan açıklamanın ardından çok sayıda kişi internet üzerinden Gemlik'teki gayrimenkulleri incelemeye başlarken, fiyatlar da bir gün içerisinde yüzde 40 arttı. Bölgedeki hareketlenmeyi yenisafak.com okuyucuları için değerlendiren gayrimenkul uzmanları fabrikanın temelinin atılması ile fiyatların daha da tırmanacağını ifade ediyor.

KİMSENİN YÜZÜNE BAKMADIĞI YERLER PARA ETMEYE BAŞLADI

Yerli otomobilin fabrikasının Gemlik'teki Hara askeri arazisine kurulacağının açıklanmasının ardından fiyatlarda yüzde 35-40 aralığında bir artış yaşandığını kaydeden Gayrimenkul Uzmanı Abdurrahman Duran, fiyatların daha da artacağını düşündüklerini belirterek şöyle konuştu: ''Kararın açıklanmamasından önce neredeyse hiç kimsenin aramadığı yerler için 27 Aralık sonrası çok sayıda kişi arıyor. Arayanlar sadece Bursa içerisinden de değil. Başta İstanbul olmak üzere farklı illerden arsalarla ilgi bilgi alıyorlar. Fiyatlarda tabi ortaya çıkan karar ve ilgi sonrası şöyle söylemem gerekirse m2'si 750 TL olan bir yer 1200 TL'ye kadar çıktı''

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli otomobilin sedan modeli.

ÇOK SAYIDA TELEFON ALIYORUZ

Bölgede çok sayıda büyük araziye sahip bir inşaat şirketinin yetkilisi olan Şeref Mescioğlu ise ortaya çıkan ilginin fiyatlarda artışa yol açtığını kaydederken, satışta olan yerleri için çok sayıda telefon almaya başladıklarını dile getirdi. Mescioğlu, yerli otomobilin fabrikasının yanı sıra bölgeye üretim tesisine mukabil çok sayıda yan sanayi üretim tesisi ve bu fabrikalarda çalışacaklar için konutların da yapılacağını dile getirdi.

İKİ MAHALLEDE PİYANGO ETKİSİ OLUŞTURDU

Fabrika arazinin bulunduğu bölgenin Gençali ve Kurşunlu mahallerine yakın lokasyonda bulunduğunu o yüzden bu mahallerde yaşayan vatandaşlar için adeta piyango etkisi oluşturduğunu söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Evrim Öztürk, vatandaşların son dakika sürprizi sonrasında fiyat konusunda bocaladıklarını dönümüne 1 milyon TL isteyen dahi olduğunu belirtti.

Arazilerin fiyatlarının 1 gün içinde 2-3 kat arttığını, kaydeden Öztürk, henüz temel olmadan bu denli yaşanan yükselişin katlanarak artacağını vurguluyor.

RENAULT VE FİAT GİBİ ETKİ EDECEK

Bölgede büyük çapta arazilerin olduğunu ve buralara yan sanayiye yönelik fabrikaların yapılabileceğini dile getiren Öztürk, il genelinde üretim yapan Renault ve Fiat gibi ciddi anlamda bölgeyi etkileyerek Bursa'ya yeni bir organize sanayi bölgesi kazandıracağını belirtiyor.

İnfo grafik: Emir Ece

OTOMOTİVİN BAŞKENTİ: 45 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Yerli otomobilin üretileceği Bursa otomotivin başkenti olarak da ifade ediliyor. Tofaş ve Renault'un üretim tesislerinin yer aldığı ilde Türkiye’de üretilen 15 modelin 9’u üretiliyor. OYAK Renault Bursa fabrikası yıllık 360 bin otomobil, Tofaş ise 450 bin araçlık üretim kapasitesine sahip. Ayrıca bölgede Otomotiv Test Merkezi de kuruluyor. Şehirdeki 54 otomotiv ana ve yan sanayide çalışan sayısı 45 bin kişi çalışıyor.

İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
FOTOĞRAF 41
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Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Yeniliğe Yolculuk Buluşması programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.
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Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.
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TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.
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Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.
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Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.
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Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
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Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Öte yandan TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceği paylaşılacak.
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Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olacak.
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Bugün ön gösterimi yapılacak yüzde 100 elektrikli otomobilin önemli özellikleri olacak.
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Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak.
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Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni hizmetler kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak.
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Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.
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Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.
Title
Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor.
Title
TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu özgün, modüler ve üstün olmak üzere 3 ana başlık ile tanımlıyor.
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TOGG bu başlıkların içeriğini Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari... Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı... şeklinde sıralıyor.
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Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.
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Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.
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Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor
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Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

İşte Türkiye'nin yerli otomobili
OYNAT 03:14
İşte Türkiye'nin yerli otomobili
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Gebze'de gerçekleştirilen yerli otomobilin tanıtımı görkemli bir törenle yapıldı

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