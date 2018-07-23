Facebook kalıcı sayfa silme! Adım adım Facebook sayfa silme işlemi

Facebook kalıcı sayfa silme işleminin nasıl yapılacağını sizler için tek tek hazırladık. Milyarlarca kullanıcısı bulunan ve aynı zamanda da milyonlarca ünlü, teknoloji, bilim, spor ve çeşitli sayfalar bulunduran Facebook'ta sayfa silme işlemini sizler için hazırladık. Peki Facebook'ta sayfa nasıl silinir?

Facebook üzerinde zaman zaman memnun kalmadığınız ya da amacını aştığını düşündüğünüz bir sayfanız varsa bunu kolayca yayından kaldırabilir ve kolayca silebilirsiniz. İşte adım adım Facebook kalıcı sayfa silme işlemleri…

Öncelikle silmek istediğiniz sayfaya giriş yapıyorsunuz. Daha sonra açılan sayfa üzerinden önce “Ayarlar" sekmesine daha sonra da “Genel" sekmesine tıklayınız.





Daha sonra ise sayfa seçeneklerinin altında yer alan "Sayfayı Kaldır" sekmesine tıklayınız.





Bu işlemleri de gerçekleştirdikten sonra Facebook sayfanızı kalıcı olarak silmiş oluyorsunuz.

Facebook veri paylaşımı endişesiyle bir analiz şirketini soruşturuyor

BBC'nin haberine göre Facebook, merkezi Boston'da bulunan, "müşteri yönelimleri" hizmeti veren Crimson Hexagon'un dünya çapında resmi kuruluşlarla yaptığı anlaşmaların, sosyal paylaşım sitesinin politikalarını ihlal edip etmediğinin soruşturulduğunu açıkladı.

Wall Street Journal gazetesi de Crimson Hexagon'un "aralarında Kremlin ile bağlantılı, kar amacı gütmeyen Rus bir kuruluş ve ABD'deki çeşitli kurumların bulunduğu müşterileriyle Facebook verilerini incelemek üzere anlaşmalar yaptığını" yazdı.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.