Evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren evlilik kredisinde yeni dönem başladı. Hatırlanacağı gibi evlilik planı yapan çiftlere, evlilik kredisi imkanı sunan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç ilimizde de şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı. Peki Evlilik kredisi şartları nelerdir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, hangi illeri kapsıyor?

EVLİLİK KREDSİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şöyle konuştu:

“Aile ve Gençlik Fonu’na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak’ı dahil ettik. Bu üç ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık.

Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz.

Göktaş, bakanlık olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." dedi.

Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.







