Özgün Dolar yorumu FED açıklamasından sonra dolar düşer mi yükselir mi?
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Dolar yorumu: FED açıklamasından sonra dolar düşer mi yükselir mi?

Fed toplantısı ile açıklanacak faiz kararı küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Fed faiz kararının doları nasıl etkileyeceği merak konusu. Bu kapsamda "FED faizi artırsa dolar yükselir mi, düşer mi? FED faiz yükseltirse dolar çıkar mı, iner mi?" soruları araştırılıyor. Dünkü kapanışta 14,6550 liradan işlem gören doların satış fiyatı, bugünkü açılışta 14,72 seviyelerinde işlem görmüştü. İşte FED faiz kararı doğrultusunda dolar tahminleri, dolar yorumları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fed kararının ardından dolar düşecek mi?
FED

ABD Merkez Bankası FED 2022'nin ilk kritik faiz kararını açıklamak üzere toplanıyor. ABD Merkez Bankası Fed bugün faiz açıklamasını yapacak. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değerlendirecek. Uzmanlara göre FED faiz yükseltmeye gidecek. Bu kapsamda FED faiz yükseltirse dolar ne olur? FED faiz düşürürse ne olur?

FED FAİZ KARARINDAN SONRA DOLAR DÜŞER Mİ?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta.

Hürriyet'in haberine göre, Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte Altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

Ons altın güne 1771 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1766 dolar, en yüksek de 1774 dolar seviyesi görüldü. Saat 10.32 itibarıyla ons altın yatay seyirde ve 1767 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI SİNYALİ GEŞMİŞTİ

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in 2022'nin sonlarına doğru Fed'in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söylemişti. Powell, enflasyonda yaşanan yükselişin tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını ve büyük ihtimalle geçici olacağını söylemişti. Fed'in ilk faiz artırımını 2022'nin sonunda yapmasını beklediğini söyleyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 2022 yılı boyunca %2,5-3 arasında oluşacak yüksek enflasyonun faiz artırımı için gereken şartları sağlayacağını dile getirmişti.

16 MART DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dün 14,40-14,85 arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, yeni güne 14,72 liradan başladı.

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