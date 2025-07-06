Kredi kartı sahiplerine müjde: Limitler artıyor vadeler uzuyor

Kredi kartı kullanıcılarını sevindirecek bir düzenleme hayat geçirilmeye hazırlanıyor. Nakit avans limiti 50 bin TL’ye çıkacak, taksitli avanslarda ise vade süresi 6 aya uzatılacak. Yeni düzenleme, milyonlarca vatandaşa esnek ödeme kolaylığı sağlayacak.
Kredi kartı harcamalarındaki artış, ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanıcılarını rahatlatacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
Milyonları ilgilendiren taslakta, nakit avans limitlerinin yükseltilmesi ve vade seçeneklerinin genişletilmesi öne çıkıyor.
Yeni sisteme göre, halen 25 bin TL olan nakit avans limiti 50 bin TL’ye çıkarılacak. Taksitli avanslarda mevcutta uygulanan 3 ay vade ise 6 aya kadar uzatılabilecek.
Bu adım, özellikle yüksek nakit ihtiyacı olan ve düzenli ödeme yapan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.
Yeni uygulamayla birlikte aylık ödeme yükünün hafiflemesi ve daha kontrollü borçlanma imkanı hedefleniyor. Faiz oranlarında değişiklik olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
F5Haber'de yer alan habere göre; BDDK’nın düzenlemeyi tamamlamasının ardından her banka, kendi sistemine göre geçiş sürecini duyuracak.
Dijital bankacılık platformlarından kullanıcıları bilgilendirecek mesajlar gönderilecek. Vatandaşlar, yeni limit ve taksit seçeneklerine mobil bankacılık ya da çağrı merkezi üzerinden erişebilecek.
Uygulamanın devreye alınacağı tarih şimdilik açıklanmış değil; ancak bankalar teknik hazırlıklara başladı. Yeni sistemin kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.