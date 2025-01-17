Bu sapık aramızda geziyor: Çocuk istismarcısı Vural Yiğit tutuklandıktan kısa süre sonra tahliye edildi

Gürses konuşmasında, “O bilgisayarı tamir etmeye çalışan tekniker korkunç görüntülere ulaştı bilgisayar içinde. Siteye geldi bunu anlattı. Dönemin güçlü bir ismini aradım, yardım rica ettim. Gece yarısı 3 gibi jandarma eve baskın yaptı bir ihbar üzerine. Bilgisayarı ele geçirdiler, bilgisayarda uluslararası bir çocuk pornosu grubunun bütün bilgileri çıktı. Bu beyefendi bu çocukları alıp uyutup çıplak soyup arkasından da film çekip, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir doçentten bahsediyorum, satıyormuş. Büyük bir gelir kaynağı olarak ” ifadelerini kullandı.