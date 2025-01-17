Bu sapık aramızda geziyor: Çocuk istismarcısı Vural Yiğit tutuklandıktan kısa süre sonra tahliye edildi

Geçmiş yıllarda Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Doç. Dr. Vural Yiğit, istismar ettiği çocukları kayda alarak çıplak görüntülerini uluslararası porno sitelerine yüksek meblağlara sattı ve olayın ortaya çıkmasının ardından 2010 senesinde tutuklandı. Ancak Yiğit’in kısa bir süre sonra tahliye olduğu ve 2017’de Beyoğlu’nda söyleşi verdiği öğrenildi.
Gürses; yazlık evinin bulunduğu Bodrum’daki sitelerinde ev kiralayan Vural Yiğit’in, sitedeki çocukları tiyatro oynatacağım bahanesi ile evine topladığını, eşinin görme engelli olduğunu, bilgisayarını tamirciye götürmesi ile istismarların ortaya çıktığını iddia etti.
İstismar ettiği çocukların görüntülerini uluslararası porno şebekesine satan akademisyen Vural Yiğit'in, tutuklandıktan kısa süre sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.
Gürses konuşmasında, “O bilgisayarı tamir etmeye çalışan tekniker korkunç görüntülere ulaştı bilgisayar içinde. Siteye geldi bunu anlattı. Dönemin güçlü bir ismini aradım, yardım rica ettim. Gece yarısı 3 gibi jandarma eve baskın yaptı bir ihbar üzerine. Bilgisayarı ele geçirdiler, bilgisayarda uluslararası bir çocuk pornosu grubunun bütün bilgileri çıktı. Bu beyefendi bu çocukları alıp uyutup çıplak soyup arkasından da film çekip, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir doçentten bahsediyorum, satıyormuş. Büyük bir gelir kaynağı olarak ” ifadelerini kullandı.
Peki ne olmuştu?
Jandarma, 2010 yılında 69 yaşında olan Vural Yiğit'in evine, 12 yaşındaki bir kızın elle taciz iddiası üzerine baskın yaptı. Muğla'dan gelen özel ekip, Yiğit’i gözaltına aldı ve bilgisayarlarına el koydu.
İstismarcı sapığın evinde, kendi çektiği öne sürülen çocuk pornosu ve çıplak çocuk fotoğrafları yer alan, 2 bilgisayar ve 30'a yakın CD bulundu.
Bodrum’da ve Muğla’da ayrı ayrı sorgulanan Vural Yiğit’in, uluslararası bir çocuk pornosu şebekesi ile işbirliği yaptığı öğrenildi.
Hakkında İstanbul'dan da şikayetler vardı.
Bulunduğu sitedeki çocuklara taciz ve tecavüzden tutuklanarak Muğla Cezaevi’ne gönderilen Yiğit’e dair o dönem İstanbul’dan da aynı yönde şikayetler olduğu bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde bir dönem ders veren Yiğit’in, ‘çevre etiği’ ve ‘evrim’ üzerine çalışmaları olduğu, evrime dair kaleme aldığı kitapların çok sayıda sitede hala satışta olduğu görüldü.
İstismarcı Vural Yiğit bugün aramızda geziyor
Öte yandan, 2010 yılında tutuklanan, 2017 yılında ise İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Arkeopera isimli kitabevinde söyleşi veren ve kitap imzalatan Vural Yiğit’in tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edildiği anlaşıldı.