Kan donduran cinayet aydınlatıldı: Canice öldürülen genç kız ‘Tetikçi' çıktı

Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip İpek Akgül'ün cinayetini aydınlatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yapılan çalışmalarda İpek'in 3 gün önce İzmir'den gelerek sosyal medya üzerinden tanışıp buluştuğu E.A.'yı (22), evinde duş alırken tabancayla 3 yerinden vurup kaçtığını tespit etti. Tedavisinin ardından taburcu olan E.A. ifadesinde, ”İnternette tanışıp, yakınlaştık ve evimde buluştuk. Bir neden yokken duş aldığım sırada beni vurdu” dedi.